Guarda la seconda parte dei Bootcamp di X Factor 2024 in streaming

Stasera, giovedì 10 ottobre, andrà in scena la seconda parte dei Bootcamp di X Factor 2024. La puntata sarà trasmessa in diretta alle ore 21:00 su Sky Uno e in streaming su NOW con il pass Entertainment.

Il pass Entertainment di NOW include l'intera programmazione del pacchetto Sky TV, sia in diretta che on-demand. Dalle produzioni Sky Original alla serie italiane e internazionali, più gli show per tutta la famiglia, documentari e news: questa l'offerta completa del pass, disponibile al prezzo scontato di 6,99 euro al mese per 1 anno anziché 8,99 euro.

Ultima puntata dei Bootcamp di X Factor 2024 in streaming su NOW

La seconda e ultima parte dei Bootcamp di quest'anno di XFactor avrà per protagonisti Paola Iezzi e Manuel Agnelli. I due giudici dovranno scegliere i quattro cantanti che porteranno agli Home Visit della prossima settimana, step finale prima dell'inizio delle puntate Live al Teatro Repower di Milano a partire dal 24 ottobre.

Al momento, si conoscono soltanto i nomi dei primi 8 artisti scelti da Achille Lauro e Jack La Furia sette giorni fa. La squadra di Jake La Furia al momento è composta da The Foolz, Francesca Siano (in arte Francamente), Elmira Marinova (in arte Elma) e Potara. Agli Home Visit rivedremo anche Patagarri, Lorenzo Salvetti, Ibrahim Guiblawi (in arte Ibra) e Let Votives, che insieme formano la squadra di Achille Lauro.

A noi non resta dunque che ricordare l'appuntamento con questa sera, quando su NOW sarà trasmessa la diretta dell'ultima puntata dei Bootcamp di X Factor 2024. Per vederla basterà attivare il pass Entertainment, disponibile in questi giorni in offerta a 6,99 euro al mese per 1 anno invece di 8,99 euro. La promozione prevede un vincolo di 12 mesi.

