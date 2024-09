Guarda la nuova stagione di X Factor in streaming anche all'estero

Manca sempre meno all'edizione 2024 di X Factor Italia che scatterà il 12 settembre 2024 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Per guardarla puoi abbonarti al Pass Entertainment di NOW a partire da 7,99 euro al mese, così da non perdere nemmeno un appuntamento del reality show sonoro più amato e atteso.

E se invece ti trovi all'estero? Nessuna paura, perché potrai continuare a sfruttare il tuo abbonamento NOW se lo combini insieme ad una VPN come NordVPN.

X Factor 2024 in streaming anche dall'estero: ecco come fare

NordVPN ti permette di superare le restrizioni geografiche attive sull'app di NOW che, in linea teorica, funziona soltanto in Italia. Per farlo devi procedere così:

Attivare un abbonamento NordVPN (scopri gli sconti di settembre) Scaricare NordVPN sul dispositivo in cui vuoi vedere X Factor Aprire NordVPN e la pagina dei server Selezionare un server italiano Adesso potrai aprire NOW e iniziare a guardare X Factor in streaming

Con questa soluzione supererai facilmente il limite geografico e potrai in pratica simulare la tua posizione in Italia. Ricorda inoltre che NordVPN è un servizio dai numerosi vantaggi: il più importante dei quali è quello di permetterti di navigare in anonimo e in modo sicuro e protetto ovunque ti trovi, anche su reti WiFi pubbliche.

La nuova stagione di X Factor, dal canto suo, promette grandi sorprese con un tavolo di giudici tutto nuovo composto da Manuel Agnelli, al suo ritorno, e tre novità assolute: Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. Alla conduzione ci sarà la cantante Giorgia mentre la finale si terrà all'aperto, nell'affascinante cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli.

Non perderti dunque l'appuntamento in streaming su NOW.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.