Guarda la nuova stagione di Loki con l'offerta Disney+

Se sei un fan della serie di Loki, preparati a vivere un'altra incredibile avventura con la seconda stagione appena arrivata. I primi due episodi sono infatti disponibili e la buona notizia è che puoi essere parte di questo viaggio sin dall'inizio grazie all'offerta speciale di Disney+, che ti consente di abbonarti per 12 mesi al prezzo di soli 8. È l'opportunità perfetta per goderti tutto il mondo di Loki e molto altro ancora.

Loki: nuova stagione in streaming su Disney+

Nella seconda stagione, Loki e Mobius tornano con una missione ancora più intricata e pericolosa. Devono cercare un modo per salvare la TVA e la sacra linea temporale, mentre si mettono sulle tracce di Miss Minutes e del misterioso Giudice Renslayer.

Ma le complicazioni non finiscono qui. B-15, l'agente a capo di tutto questo, è convinta che tutte le linee temporali debbano essere salvate, perché questo significa salvare milioni di vite. Si troveranno a fronteggiare delle decisioni difficili e a mettere alla prova le fondamenta della TVA stessa.

Le prime puntate di Loki 2 sono disponibili su Disney+. Gli episodi successivi saranno rilasciati settimanalmente fino al grande finale previsto per il 10 novembre. Questo significa che ogni settimana potrai immergerti in un nuovo capitolo dell'entusiasmante storia di Loki.

Disney+ ti offre un'opportunità incredibile per non perdere nemmeno un attimo di Loki e di tutto il mondo di intrattenimento che ha da offrire. Con l'abbonamento annuale speciale, pagherai per 12 mesi al costo di appena 8. È un modo fantastico per risparmiare mentre ti immergi nelle storie dei tuoi personaggi preferiti.

