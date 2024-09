Guarda la nuova Champions League su NOW (risparmi 120 euro in 1 anno)

Tra una settimana esatta, martedì 17 settembre, prenderà il via la Champions League 2024/25. Nella giornata di martedì, tra le squadre italiane, scenderanno in campo Juventus e Milan, rispettivamente contro gli olandesi del PSV Eindhoven e gli inglesi del Liverpool. Mercoledì sarà la volta del Bologna (opposto agli ucraini dello Shakhtar Donetsk) e all'Inter (i campioni d'Italia debutteranno sul campo del Manchester City). Infine, giovedì toccherà all'Atalanta esordire a Bergamo contro l'Arsenal.

La soluzione più conveniente per guardare la nuova Champions League è attivare il pass Sport di NOW, grazie al quale è possibile accedere all'intera programmazione sportiva di Sky. Al momento, il pass è in offerta a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro, per un risparmio complessivo in un anno di 120 euro.

La nuova Champions League con il pass Sport di NOW

La stagione 2024-25 di Champions League riparte con 185 partite su 203 in esclusiva streaming su NOW. Di fatto, la piattaforma streaming associata a Sky mostrerà l'intero spettacolo del nuovo formato di quest'anno, che vedrà impegnate cinque squadre italiane.

Oltre poi alla Champions, il pass Sport di NOW include tutta l'Europa League e la Conference League, tre partite a turno della Serie A, la Serie C e il meglio di Premier League e Bundesliga. A tutto questo si aggiungono poi il tennis (con i tornei ATP e WTA, più le ATP Finals, la Coppa Davis, e i quattro tornei del Grande Slam), tutti i GP di Formula 1 e MotoGP e tanto altro ancora.

Il pass Sport della piattaforma streaming NOW è disponibile in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro. Puoi aderire alla promozione collegandoti su questa pagina del sito NOW e premendo il pulsante Scopri l'offerta.

