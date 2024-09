Guarda la nuova Champions League con il pass Sport di NOW e risparmia 120 euro

Il grande giorno è arrivato. Oggi prende ufficialmente il via la nuova Champions League, che per la prima volta nella sua storia vedrà la partecipazione di ben cinque squadre italiane: Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Bologna.

Il modo più conveniente per guardare la Champions League 2024/25 è attivare il pass Sport di NOW, in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, con un risparmio dunque di 120 euro in un anno. Questo pass include l'intera programmazione sportiva di Sky, quindi anche tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, tutta la stagione di tennis, il grande basket con i campioni dell'NBA e dell'Eurolega, più tre partite a turno di Serie A, tutta la Serie C, il meglio della Premier League e della Bundesliga, più l'Europa League e la Conference League.

Nuova Champions League: risparmia 120 euro con il pass Sport di NOW annuale

Grazie al pass Sport di NOW si potranno vedere 185 delle 203 partite a stagione della nuova Champions League. Il primo appuntamento della stagione è previsto per oggi pomeriggio, quando alle 18:45 a Torino la Juventus affronterà gli olandesi del PSV Eindhoven. Stasera, alle ore 21:00, a San Siro andrà invece in scena un affascinante classico tra i padroni di casa del Milan e gli inglesi del Liverpool.

Le emozioni della prima giornata proseguiranno mercoledì 18 settembre con il Bologna, che al Dall'Ara ospiterà la formazione ucraina dello Shakhtar Donetsk. Per chiudere, giovedì 19 settembre alle ore 21:00 riflettori accesi su Bergamo, dove l'Atalanta lancerà la sfida all'Arsenal.

Confermiamo che il modo più conveniente per seguire l'edizione 2024/25 della Champions League richiede l'attivazione del pass Sport della piattaforma NOW. Al momento, il pass annuale è in offerta a 14,99 euro al mese anziché 24,99 euro, con un risparmio dunque di 120 euro in un anno.

