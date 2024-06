Guarda la fase finale dell'Europeo con NOW

Germania, Spagna e Portogallo sono le prime tre squadre classificate per gli ottavi di finale dell'Europeo. Le altre squadre si conosceranno al termine dell'ultima giornata della fase a gironi, che prenderà il via oggi con le sfide del Gruppo A.

A differenza della Rai, tutti i match rimanenti di EURO 2024 saranno visibili in streaming su NOW con il pass Sport, per l'occasione in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro (risparmi 120 euro in un anno).

NOW: il pass Sport è in offerta a 14,99 euro al mese per un anno

Ci sono almeno tre validi motivi per scegliere il pass Sport di NOW:

visione di tutti i 51 match degli Europei

offerta sportiva più completa

promozione in corso con risparmio di 120 euro

Per quanto riguarda la fase finale ad eliminazione diretta degli Europei di calcio, le prime sfide sono in calendario sabato 29 giugno, con il programma degli ottavi che si concluderà martedì 2 luglio. Tre giorni dopo sarà la volta dei quarti di finali, mentre le semifinali si disputeranno il 9 e 10 luglio, con la finalissima fissata per domenica 14 luglio.

Con il pass Sport di NOW ci si assicura inoltre l'intera programmazione sportiva in diretta e on-demand di Sky. Questo significa avere accesso alle dirette di:

tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP

10 canali di Eurosport dedicati per la visione delle Olimpiadi di Parigi

tutti i tornei di tennis dei circuiti ATP e WTA, più ATP Finals, Coppa Davis, Wimbledon, Roland Garros e Australian Open

Champions League, Europa League e Conference League

3 partite a turno di Serie A

tutta la Serie C

Premier League e Bundesliga (selezione migliori partite)

NBA ed Eurolega

golf

rugby

Tutto questo, grazie all'offerta in corso, è disponibile a 14,99 euro al mese per dodici mesi anziché 24,99 euro.

