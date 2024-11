Guarda la 5° giornata di Champions League su Sky con la promo del Black Friday

Sky è la "casa" della Champions League e la nuova offerta del Black Friday è l'occasione giusta per poter seguire la competizione con un prezzo ridotto. Sfruttando la promo in corso, infatti, è possibile attivare Sky TV + Sky Sport con un prezzo ridotto fino a 24,90 euro al mese per 18 mesi.

L'offerta in questione permette l'accesso a tutto l'intrattenimento di Sky (show, serie TV e altro ancora) e al pacchetto Sport che include la Champions League, l'Europa League, la Conference League e vari altri sport, come la Formula 1 e la Moto GP oltre al tennis, la NBA e altro ancora

È possibile anche aggiungere Sky Cinema con Paramount Plus, con 10 euro in più al mese. La promo include anche Sky Go che sarà attivo da subito permettendo all'utente l'accesso immediato ai contenuti inclusi nell'abbonamento.

L'offerta in questione è valida fino al 2 dicembre ed è attivabile tramite il sito ufficiale di Sky, raggiungibile qui di sotto.

Guarda la Champions League con Sky: il programma della 5° giornata

Sky trasmette tutte le partite di Champions League (tranne una per turno che viene trasmessa da Prime Video). Il programma della 5° giornata di questa settimana è il seguente:

Martedì 26 novembre

Slovan Bratislava – Milan (18:45)

Sparta Praga - Atletico Madrid (18:45)

Inter – RB Lipsia (21:00)

Barcellona - Brest (21:00)

Bayer Leverkusen - Salisburgo (21:00)

Bayern Monaco - PSG (21:00)

​Manchester City - Feyenoord (21:00)

Sporting Lisbona - Arsenal (21:00)

Young Boys – Atalanta (21:00)

Mercoledì 27 novembre

Stella Rossa - Stoccarda (18:45)

Sturm Graz - Girona (18:45)

Aston Villa – Juventus (21:00); la partita sarà trasmessa da Prime Video

Bologna – Lilla (21:00)

Dinamo Zagabria - Borussia Dortmund (21:00)

Liverpool - Real Madrid (21:00); la partita sarà trasmessa in chiaro su TV8

Monaco - Benfica (21:00)

PSV - Shaktar Donetsk (21:00)

Celtic - Bruges (21:00)

Tutte le partite (con l'eccezione del match in programma su Prime Video) sono disponibili su Sky, attivando il pacchetto Sky Sport che consente l'accesso a tanti contenuti diversi.

L'offerta da considerare oggi è Sky TV + Sky Sport che, per il Black Friday, è disponibile a 24,90 euro al mese per 18 mesi. La promozione può essere personalizzata con l'aggiunta di altri pacchetti, come Sky Cinema, che costa 10 euro in più al mese.

Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.