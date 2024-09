Guarda Juve-Napoli e Inter-Milan con la promo DAZN a 19,90 euro al mese per 3 mesi

È un fine settimana di grandi sfide in Serie A. Si inizia oggi pomeriggio con Juventus-Napoli allo Stadium di Torino, partita che segna il ritorno di Antonio Conte in quella che era stata la sua casa per tre anni da allenatore, culminati con i tre successi consecutivi dello scudetto. Domani, alle ore 20:45, sarà la volta del derby Inter-Milan, dal cui risultato dipende il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera.

Entrambe le partite saranno trasmesse in esclusiva su DAZN, la piattaforma streaming che detiene i diritti di tutti i match di Serie A da qui al 2029. Per l'occasione, DAZN ha lanciato una promozione per il piano Standard, che fino a questa domenica sarà in offerta a 19,90 euro al mese per tre mesi (poi 34,99 euro), con permanenza minima di 12 mesi.

Juve-Napoli e Inter-Milan su DAZN: il piano Standard è in offerta

Nell'anticipo pomeridiano di oggi, Juventus e Napoli si contendono la vetta della Serie A. Con una vittoria i bianconeri salirebbero al primo posto in coabitazione con i cugini del Toro, vittoriosi ieri a Verona con il risultato di 3-2. Per gli azzurri di Conte invece i tre punti significherebbero testa solitaria della classifica a quota 12 punti, con un punto di vantaggio proprio sul Torino ed eventualmente l'Inter, qualora i nerazzurri domani vincano il settimo derby consecutivo (non è mai successo nella storia della straccitadina di Milano).

A proposito di derby, dopo appena quattro giornate e il ko in Champions League contro il Liverpool, Paulo Fonseca rischia già l'esonero. Una sconfitta domani sera contro l'Inter, così come un pareggio, potrebbero costare la panchina al tecnico dei rossoneri, ingaggiato quest'estate dalla dirigenza del Milan al posto di Stefano Pioli.

Per guardare tutta la Serie A di quest'anno, compresi i due big match di questo weekend, fino a domenica 22 settembre il piano Standard di DAZN è disponibile al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 34,99 euro al mese.

Come vedere Juventus-Napoli e Inter-Milan in streaming dall'estero

Se si è all'estero, oltre all'abbonamento DAZN per vedere Juventus-Napoli e Inter-Milan occorre attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di superare le restrizioni geografiche imposte dai provider dei servizi di rete che bloccano i contenuti di tutte le piattaforme streaming. Una delle migliori VPN a cui affidarsi è NordVPN, che primeggia per la sua velocità di connessione e le tante funzionalità extra per la sicurezza. Oggi NordVPN è in offerta a partire da 3,59 euro al mese per 24 mesi, con sconti fino al 71%.

