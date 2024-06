Guarda Italia-Spagna in diretta streaming dall'estero

Questa sera, alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, in Germania, Italia e Spagna si affrontano nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo B degli Europei. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e Sky Sport Uno, oltre che in streaming su RaiPlay e NOW.

Sky e NOW offrono il vantaggio di poter seguire tutte le partite di EURO 2024, oltre che Wimbledon in esclusiva e la diretta delle Olimpiadi di Parigi con dieci canali Eurosport dedicati (di cui uno in 4K). Al momento l'offerta migliore per gli appassionati è quella del pass Sport di NOW, in promo a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro.

E se sei all'estero, il "trucco" per superare le restrizioni geografiche dell'ISP che causano il blocco dei contenuti delle piattaforme streaming è attivare una VPN, il servizio di rete virtuale privata che permette di navigare in incognito e proteggere la propria privacy online. Una delle migliori è NordVPN, sia per la velocità di connessione che per le funzionalità di sicurezza extra: in queste ore è in offerta a 3,99 euro al mese per 2 anni, col vantaggio ulteriore di garantire Giga di dati eSIM gratis per il servizio di eSIM internazionale Saily.

Come guardare Italia-Spagna in diretta streaming dall'estero

Ecco una mini-guida che ti spiega passo dopo passo come guardare Italia-Spagna in streaming dall'estero:

Sottoscrivi il pass Sport di NOW per guardare tutte le partite di EURO 2024 e lo sport di Sky (scelta consigliata).

Attiva un servizio VPN scegliendo tra i migliori fornitori presenti sul mercato (NordVPN scelta consigliata).

Scarica l'app della VPN.

Effettua l'accesso con le credenziali indicate in fase di registrazione.

Connettiti a un server VPN posizionato in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese, in modo da far cadere il blocco geografico imposto dal provider di rete.

Apri l'app NOW e seleziona la diretta di Sky Sport Uno tramite la sezione Sky Sport Uno.

L'inizio della partita è fissato per questa sera alle ore 21:00.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.