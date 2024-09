Guarda Inter-Milan grazie alla promo flash di DAZN a 19,90€ per 3 mesi

Questa sera a San Siro va in scena l'attesissimo derby Inter-Milan. Il match sarà trasmesso alle ore 20:45 sulla piattaforma streaming DAZN, con la telecronaca di Pierluigi Pardo affiancato in cabina di commento dall'ex tecnico Andrea Stramaccioni.

Per l'occasione, DAZN ha lanciato una promo flash sul piano Standard: scegliendo l'abbonamento annuale, con permanenza minima di 12 mesi, si potrà usufruire di un prezzo scontato pari a 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 34,99 euro al mese. L'offerta è valida fino alla mezzanotte di oggi.

Inter-Milan in esclusiva su DAZN con il piano Standard

Due vittorie e due pareggi: è il bilancio fin qui dell'Inter, che con un successo questa sera guadagnerebbe la testa della classifica in coabitazione con il Torino, a patto che l'Udinese non vinca a Roma nel match in calendario alle ore 18. I favori del pronostico sono tutti per la squadra di Simone Inzaghi, anche alla luce dell'ottima prova offerta in Champions League mercoledì sul campo del Manchester City.

Il Milan, e in particolare Paulo Fonseca, hanno invece tutto da perdere. Non è di certo un mistero che il tecnico portoghese sia a rischio esonero, con il risultato del derby a decidere il suo futuro sulla panchina rossonera: in caso di sconfitta, l'ex allenatore di Lille, Roma e Shakhtar Donetsk quasi sicuramente verrà sollevato dall'incarico.

D'altronde pochi, quasi nessuno a dire la verità, credono in un miracolo, dando per scontata la settima sconfitta consecutiva nella stracittadina. E per quella che ha tutta l'aria di essere la sua ultima spiaggia, Fonseca dovrebbe affidarsi a un modulo super offensivo: Abraham al fianco di Morata, con il supporto di Pulisic e Leao sugli esterni, con Fofana e Reijnders in mezzo; un vero e proprio 4-2-4, che vedrà inoltre due laterali offensivi come Royal Emerson e Theo Hernandez, con Tomori e Gabbia centrali di difesa e Maignan in porta.

Appuntamento dunque a stasera. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20:45, con il match in esclusiva su DAZN. Per aderire alla promozione in corso, è sufficiente collegarsi sulla pagina dedicata del sito ufficiale.

