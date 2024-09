Guarda "In Vogue: The 90s" in streaming su Disney+ a 1,99€ al mese

L'industria della moda degli anni '90 ha rappresentato una delle epoche più rivoluzionarie del settore, diventando un fenomeno culturale globale e plasmando tendenze che hanno influenzato generazioni intere. Se sei un appassionato di moda, cultura pop o semplicemente curioso di scoprire i retroscena di questo decennio leggendario, allora non puoi perdere la nuova serie-documentario "In Vogue: The 90s".

Disponibile in streaming su Disney+ a soli 1,99 euro al mese per i primi tre mesi (grazie a una promozione limitata disponibile fino al 27 settembre), "In Vogue: The 90s" ti porta dietro le quinte di un'industria che ha trasformato le top model in vere e proprie celebrità.

Come la moda è diventata un fenomeno globale

Attraverso gli occhi dei redattori più influenti del mondo della moda, tra cui Anna Wintour, Edward Enninful, Tonne Goodman e Hamish Bowles, ogni episodio di questa serie da sei puntate esplora momenti chiave del decennio che ha ridefinito lo stile contemporaneo. Dai riflettori di Hollywood al prestigioso Met Gala, da Kate Moss a Victoria Beckham, passando per Kim Kardashian e Mary J. Blige, fino all'impatto della cultura hip hop: "In Vogue: The 90s" offre uno sguardo unico su come la moda sia diventata un vero e proprio fenomeno globale.

Fino al 27 settembre è disponibile una promozione limitata dedicata a nuovi e vecchi clienti che permette di abbonarsi al Piano Standard con Pubblicità al prezzo promozionale di 1,99 euro al mese per tre mesi, con un risparmio di 18 euro rispetto al costo normale. La promozione offre accesso illimitato a tutti i contenuti Disney, in qualità Full HD 1080p, con due visioni simultanee (intervallate da pubblicità) su tutti i dispositivi compatibili.

"In Vogue: The 90s" non è solo un documentario, ma un vero e proprio viaggio attraverso i momenti e le personalità che hanno cambiato la moda per sempre. Abbonati online a Disney+ per non perderti questa straordinaria serie e approfitta della promozione a 1,99 euro al mese prima che scada: dopo i tre mesi, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo standard di 5,99 euro al mese, ma è sempre possibile recedere dal contratto in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.