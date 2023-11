Guarda Il Grinch (film 2000) in streaming su Prime Video

Natale si avvicina e uno dei migliori modi per vivere insieme a tutta la famiglia il suo arrivo è guardare Il Grinch (film 2000), disponibile in streaming su Prime Video. Per accedere alla visione è possibile usufruire della periodo di prova della durata di 30 giorni di Prime: ecco il link alla prova gratuita.

Il Grinch (film 2000), diretto dal regista Ron Howard e interpretato da Jim Carrey e Taylor Momsen, ha vinto l'Oscar al miglior trucco e ricevuto le nomination per i Migliori costumi e la Migliore scenografia. A distanza di più di 20 anni dalla sua uscita nei cinema, è uno dei film più visti a Natale.

Come vedere Il Grinch (film 2000) in streaming su Prime Video

Il film Il Grinch è l'adattamento dell'omonimo libro scritto dal Dr. Seusse, scrittore e fumettista statunitense di origine tedesche. La storia ha al centro i Nonsochì, gli abitanti del paese Chinonsò: tutti adorano la festa del Natale, ad eccezione del Grinch, una creatura verde e pelosa che vive sul Monte Briciolaio insieme al suo cane Max. Ma è davvero tutto come sembra?

Per vedere Il Grinch in streaming è sufficiente attivare la prova gratuita di 30 giorni dell'abbonamento Prime, che offre l'accesso non solo all'intero catalogo di Prime Video, ma anche al servizio di streaming musicale Amazon Music e ai benefici di Amazon Prime.

Puoi attivare il periodo di prova di Prime Video su questa pagina, cliccando sul tasto Guarda con Prime - Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni.

