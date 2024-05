Tutta la qualità di JBL nelle cuffie bluetooth on-ear al 48% di sconto

JBL è un'azienda premium nell'ambito della produzione di dispositivi legati al mondo del suono e dell'audio e oggi, su Amazon, le cuffie JBL 510BT sono scontate del 48% per un costo totale e finale di soli 25,99€.

Maxi offerta: cuffie JBL al 48% di sconto

Le cuffie Bluetooth JBL 510BT sono la soluzione perfetta per chi cerca un'esperienza sonora di alta qualità senza i fastidi dei cavi. La caratteristica distintiva di queste cuffie è il potente basso JBL Pure Bass, che offre un suono avvolgente e coinvolgente, perfetto per chi ama apprezzare ogni nota con nitidezza.

Con un tempo di ricarica rapida di soli 2 ore tramite cavo USB Type-C, le cuffie garantiscono fino a 40 ore di riproduzione musicale continua. Ma la vera sorpresa arriva con la funzione di ricarica veloce: bastano soli 5 minuti per ottenere 2 ore di piacere d'ascolto, ideale per quando sei di fretta ma non vuoi rinunciare alla tua musica preferita.

La connessione Multipoint rende la tua esperienza d'ascolto ancora più fluida. Puoi passare senza problemi da un dispositivo Bluetooth all'altro: dal guardare un video sul tablet alle chiamate sul cellulare, tutto con la stessa semplicità. Inoltre, grazie al pulsante multifunzione, puoi attivare l'assistente vocale del tuo dispositivo con un solo tocco, rendendo l'interazione con il tuo smartphone ancora più intuitiva.

Il design leggero, comodo e pieghevole delle cuffie le rende ideali per l'uso quotidiano. Con padiglioni auricolari morbidi e leggeri e un archetto imbottito, sono progettate per essere indossate comodamente per lungo tempo, ovunque tu vada.

Su Amazon, oggi, le cuffie JBL vengono messe in sconto del 48% per un prezzo finale d'acquisto di 25,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.