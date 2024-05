6 mesi gratis di Apple Music: come accedere alla nuova promo flash

Apple Music è uno dei principali servizi di streaming dedicati al mondo della musica, con un catalogo di oltre 100 milioni di brani e con tante funzionalità a disposizione degli appassionati. Il servizio è disponibile con un canone di 10,99 euro al mese, senza alcun vincolo di permanenza.

Con la nuova promozione flash, accessibile direttamente dall'app di Apple Music, è possibile ottenere 6 mesi gratis di abbonamento. Gli utenti che non rispettano i requisiti per l'accesso alla promo possono attivare un nuovo abbonamento con un mese gratis (i dettagli sono disponibili di seguito).

Per tutti i dettagli basta visitare il sito di Apple Music, tramite il box qui di sotto.

Come ottenere 6 mesi gratis di Apple Music

Per accedere alla promozione flash lanciata da Apple è necessario avere:

un iPhone aggiornato all'ultima versione di iOS

aggiornato all'ultima versione di iOS un iPad aggiornato all'ultima versione di iPadOS

aggiornato all'ultima versione di iPadOS un dispositivo audio tra AirPods Pro, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds + o Beats Studio Pro

Basta rispettare una sola di queste condizioni per poter riscattare la promozione (è necessario non avere un abbonamento Apple Music attivo, però). L'offerta è disponibile direttamente all'interno della Home Page dell'app di Apple Music per iPhone o iPad.

Per ottenere la promo con il requisito del dispositivo audio è necessario effettuare l'accesso all'app con iPhone o iPad dopo aver abbinato il dispositivo audio via Bluetooth. Rispettate queste condizioni, sarà possibile ottenere 6 mesi gratis di Apple Music.

Chi non può accedere a questa promozione, invece, può attivare un nuovo account al servizio e ottenere 1 mese di prova gratuita senza vincoli di Apple Music. I dettagli completi, in questo caso, sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.