L'espresso buono come al bar con la macchina del caffè Icona Vintage di De'Longhi al 46% di sconto

De'Longhi è un'azienda leader nella produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, la macchina del caffè Icona Vintage di De'Longhi viene scontata del 46% per un costo finale d'acquisto di 128,99€.

Maxi offerta: macchina del caffè Icona Vintage di De'Longhi scontatissima

La macchina del caffè Icona Vintage De'Longhi è un'elegante aggiunta alla tua cucina, con la sua finitura beige e dettagli cromati che si sposano perfettamente con qualsiasi arredamento. Dotata di una pressione a 15 bar e una caldaia in acciaio inox, garantisce prestazioni di alto livello per un caffè sempre perfetto.

Grazie al sistema cappuccino, puoi personalizzare la densità della schiuma del latte manualmente, ottenendo così la consistenza ideale per il tuo cappuccino o altre bevande al latte preferite. Il porta filtro con dispositivo crema ti consente di utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E., offrendoti la flessibilità di scegliere il metodo di preparazione che preferisci.

Con tre semplici tasti per tutte le funzioni, la Icona Vintage è estremamente facile da usare: accendi/spegni la macchina, prepara un espresso o un cappuccino con un solo tocco. Questa semplicità operativa la rende adatta anche per chi non è un esperto barista.

Per garantire la sicurezza e il risparmio energetico, la macchina è dotata di spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività. Il serbatoio d'acqua trasparente ed estraibile ha una capacità di 1,4 litri, facilitando il riempimento e la pulizia. Inoltre, il ripiano scalda tazze ti permette di mantenere le tue tazze calde, garantendo così che il tuo caffè sia sempre servito alla temperatura perfetta.

Su Amazon, oggi, la macchina del caffè De'Longhi Icona Vintage viene scontata del 46% per un costo totale e finale d'acquisto di 128,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.