Guarda IF - Gli amici immaginari in streaming su NOW questo Natale

Se stai cercando un titolo da aggiungere alla lista dei film da vedere a Natale insieme a tutta la famiglia, ti segnaliamo IF - Gli amici immaginari di John Krasinski. La pellicola, che in Italia al cinema ha incassato 2,1 milioni di euro, racconta la storia di una bambina dotata di un potere particolare: è in grado di vedere gli IF, vale a dire gli amici immaginari di tutte le persone.

IF - Gli amici immaginari è disponibile in esclusiva su NOW, la piattaforma streaming che include l'intera programmazione di Sky. In questi giorni il pacchetto Cinema & Entertainment è in offerta a 9,99 euro al mese invece di 11,99 euro.

Di cosa parla il film IF - Gli amici immaginari

Bea è una ragazza adolescente orfana di madre, con il padre che sta per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. All'improvviso, la giovane scopre di avere un particolare dono: vedere gli amici immaginari. Più precisamente, riesce a vedere gli IF abbandonati dai bambini poi diventati adulti.

Nel cast vocale italiano si segnalano Ciro Priello (voce di Blue) e Pilar Fogliati (voce di Blossom). Nel cast originale invece degni di nota Ryan Reynolds (interpreta Cal) e Cailey Fleming (la protagonista Bea), oltre naturalmente a John Krasinski nei panni del padre di Bea.

Dalla fantasia del regista e attore statunitense è nato un film particolarmente adatto all'atmosfera natalizia. Non c'è la neve e non ci sono nemmeno alberi di Natale sparsi un po' ovunque, ma il sentimento è quello lì, quello che riunisce grandi e piccoli davanti al televisore nei giorni delle festività di fine anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.