Guarda House of the Dragon in streaming con la nuova maxi offerta di NOW

House of the Dragon, la serie TV di HBO ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, è disponibile in streaming su NOW, la piattaforma online che consente di vedere l'intera programmazione di Sky, live e on demand. Approfitta della nuova offerta delle ultime ore, grazie alla quale puoi sottoscrivere il pass Entertainment a soli 6,99 euro al mese per 12 mesi anziché 8,99 euro al mese. Il tempo di permanenza minima è 1 anno. Ecco il link all'offerta.

Come guardare House of the Dragon in streaming su NOW

Per guardare House of the Dragon in streaming sulla piattaforma NOW è sufficiente sottoscrivere il pass Entertainment, oggi in offerta a 6,99 euro al mese per 1 anno (12 mesi al prezzo di 10). Nel pass Entertainment di NOW sono inclusi gli show di Sky per tutta la famiglia, come ad esempio MasterChef e X-Factor, più tutte le serie TV italiane e internazionali, tra cui appunto la serie HBO.

Se hai scelto di attivare il pass Entertainment in offerta a 6,99€ al mese, collegati alla pagina dedicata a House of the Dragon di NOW e fai clic sul pulsante Scopri l'offerta posizionato in alto a destra. Nella nuova pagina che si apre individua il riquadro NOW Pass Cinema e NOW Pass Entertainment e fai clic sul bottone Scopri di più. Dopodiché fai uno scroll verso il basso e nel riquadro Pass Entertainment assicurati di mantenere la scelta su 6,99€ / mese per 12 mesi e premi su Attiva.

L'attivazione del servizio è immediata. A soli 3 euro in più puoi in alternativa scegliere il pacchetto che comprende Pass Cinema e Pass Entertainment: 9,99 euro al mese per 12 mesi anziché 11,99 euro al mese, con un risparmio dunque di 24 euro in un anno.

Cogli al volo la nuova offerta di NOW per vedere tutti gli episodi della serie House of the Dragon in streaming.

