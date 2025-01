Guarda gli Australian Open su DAZN con la nuova offerta a 7,99 euro

Offerta molto interessante di DAZN che in occasione degli Australian Open 2025, in cui il nostro Jannik Sinner prova a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ha deciso di scontare il pacchetto Start alla metà del prezzo. Per un mese, con la possibilità di disdire, potrai pagarlo soltanto 7,99 euro invece di 14,99 e avere accesso al grande tennis, ma anche ad un mare di sport.

Australian Open e non solo: cosa vedrai con DAZN Start

Il pacchetto Start di DAZN è pensato per gli appassionati di sport non interessati al calcio che invece trovi sulle soluzioni più costose. Oltre agli Australian Open, che vedrai in diretta sui canali Eurosport, grazie a questo pass avrai accesso al basket italiano con tutta la Serie A, l'Eurolega, l'Eurocup e la Champions League.

Spazio anche al volley con la nazionale, la Serie A femminile, la SuperLega e i club italiani nel mondiali.

E poi ancora molto altro con il ciclismo, gli sport invernali, la boxe e una selezione di partite NFL. Di certo, in questo caso l'occasione principale è vedere Sinner e gli altri italiani in azione agli Australian Open per il primo Slam della stagione.

Abbonati adesso a DAZN Start a soli 7,99 euro per non perderti neanche un incontro e fare una scorpacciata di sport.

