Guarda Ferrari, un mito immortale in streaming su Apple TV+

Tra i tanti contenuti di qualità proposti dal catalogo Apple TV+, segnaliamo Ferrari, un mito immortale, documentario diretto dal regista inglese Daryl Goodrich. Tratto dal best seller Mon Ami Mate di Chris Nixon, racconta la vita di due dei migliori piloti inglesi degli anni Cinquanta, Mike Hawthorn e Peter Collins. Entrambi hanno avuto il privilegio di essere al volante di una Ferrari durante la loro carriera, entrambi erano compagni di squadra nel Mondiale del '58, vinto da Hawthorn, primo pilota britannico a vincere un Mondiale di Formula 1. Una vittoria arrivata dopo la morte nella stessa stagione dei suoi due compagni di squadra, Luigi Musso e il suo grande amico Peter Collins.

Il documentario Ferrari, un mito immortale racconta i primi anni dell'iconica Scuderia Ferrari nel campionato del mondo di Formula 1. In quegli anni, durante ogni weekend, i piloti accarezzavano il limite tra la vita e la morte, in alcuni casi oltrepassandolo.

La competizione tra di loro era normale, anzi erano gli stessi padroni delle scuderie a spingere i propri uomini al limite. In questo Peter Collins e Mike Hawthorn erano diversi: pur essendo compagni di squadra, pur essendo velocissimi entrambi, mettevano sullo stesso piano la loro amicizia e la vittoria in gara. E proprio da qui nacque una delle stagioni più leggendarie di sempre, quella del 1958.

