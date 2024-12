Guarda Beatles '64 in streaming in esclusiva su Disney+

Martin Scorsese e David Tedeschi raccontano l'evento spartiacque per la storia dei Beatles: l'esibizione nello show di Ed Sullivan durante il loro primo viaggio negli Stati Uniti. Fu l'evento più visto dell'epoca, con 73 milioni di persone ad ammirare quella che sarebbe diventata la band più iconica al mondo.

Il documentario si intitola Beatles '64 ed è disponibile dal 29 novembre in esclusiva su Disney Plus. Per guardare l'esclusivo contenuto legato alla storia dei Beatles, e avere accesso all'intero catalogo della piattaforma streaming, occorre attivare uno dei piani disponibili tra Standard con pubblicità, Standard e Premium, a partire da 5,99 euro al mese.

Di cosa parla il documentario Beatles '64

Il documentario Beatles '64 è il documentario dei registi Martin Scorsese e David Tedeschi in cui viene raccontata l'ascesa nelle classifiche del gruppo musicale britannico. Tra rari filmati restaurati alla perfezione in 4K, interviste inedite, i Beatles e i loro fun descrivono quello che per la musica mondiale è stato un periodo culturale unico e irripetibile.

Uno dei momenti più memorabili del racconto coincide con l'esibizione da record dei Beatles al The Ed Sullivan Show: con un pubblico di 73 milioni di persone, fu l'evento televisivo più visto dell'epoca. E, allo stesso tempo, fu anche l'evento che segnò la svolta musicale della band, che da lì in avanti guadagnò una fama leggendaria.

Il documentario ha una durata di 1 ora e 46 minuti. Si rivolge in particolare agli appassionati di musica, ai fan dell'iconica band britannica e a chi ha la curiosità di rivedere dei momenti storici. Un documentario non banale insomma, e non poteva essere altrimenti vista la caratura dei registi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.