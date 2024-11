Guarda Bad Sisters 2 in streaming su Apple TV+

Su Apple TV+, il servizio streaming di Apple, è ora disponibile la seconda stagione di Bad Sisters, la serie creata da Sharon Horgan con al centro le vicende delle sorelle Garvey. Nei nuovi episodi del secondo capitolo, le protagoniste sembrano essersi lasciate alle spalle il trauma per la morte del marito di Grace, ma proprio quando sono pronte a voltare pagina ecco riemergere sospetti e bugie, con le Garvey che si ritroveranno nella condizione di non potersi più fidare di nessuno.

Apple TV+ è in prova gratuita per tutti per i primi sette giorni, poi si rinnova a 9,99 euro al mese (a meno che non si scelga di disdire durante il periodo di prova). È anche possibile beneficiare di periodi gratuiti più estesi: la sottoscrizione di Apple One consente di ottenere 1 mese gratis, mentre l'acquisto di un dispositivo idoneo permette di ricevere 3 mesi gratis di servizio.

Maggiori informazioni sull'offerta a questa pagina del sito ufficiale Apple.

La seconda stagione di Bad Sisters

La serie Bad Sisters regala al proprio pubblico un mix coinvolgente di commedia e thriller, mettendo al centro la complessità dei legami familiari e quali possano essere le conseguenze di tutta una serie di bugie e segreti non detti.

Sharon Horgan, Eva Birthistle, Eve Hewson, Sarah Greene e Anne-Marie Duff saranno affiancate in questa nuova stagione da nuovi e vecchi interpreti, tra cui Michael Smiley, Thaddea Graham, Fiona Shaw, Barry Ward e Owen McDonnell.

Sono tante le aspettative su questo nuovo ciclo di episodi, dopo il successo a livello internazionale ottenuto dalla prima folgorante stagione. Tra i vari riconoscimenti ottenuti ricordiamo ad esempio il premio BAFTA come Migliore attrice non protagonista ad Anne-Marie Duff e il BAFTA Television Award per la Migliore serie drammatica. Senza dimenticare poi la nomination agli Emmy per Sharon Horgan come Migliore attrice protagonista in una serie drammatica.

