Guadagna Buoni Regalo Amazon con Crédit Agricole: zero canone e fino a 150€

Una nuova promo per il conto online arriva dalla banca italiana Crédit Agricole: se lo apri entro il 29 febbraio 2024, il canone è a zero. Inoltre, otterrai un tasso di interesse molto interessante sul conto deposito e la possibilità di ottenere fino a 150€ in buoni regalo Amazon.it.

Quindi, se attualmente stai cercando un nuovo conto bancario che sostituisca quello attuale, non devi lasciarti sfuggire questa opportunità davvero unica. I vantaggi di questo conto sono anche altri, come la disponibilità esclusiva di un consulente.

Conto Crédit Agricole: buoni regalo Amazon fino a 150€

L’attuale promozione di Crédit Agricole si rivolge soltanto ai nuovi clienti. Devi aprire il conto entro la data menzionata sopra e usare la Carta Debit Visa per le prime transazioni. Se raggiungi i 999,99 euro totali di spesa, otterrai i primi 50 euro.

Per i restanti 100 euro di buoni, devi spendere almeno 1.000 euro entro 60 giorni dall’attivazione del conto sempre usando la carta. I prelievi presso gli ATM non vengono considerati.

Entrando nel merito del conto, si tratta di una soluzione pratica e funzionale, poiché potrai gestirlo tramite l’app o l’Home Banking.

Quindi, potrai controllare tutti i movimenti della carta, del conto stesso e inviare bonifici online senza commissioni. Insomma, il tuo dispositivo mobile si trasforma in una banca tascabile.

Oltre al conto corrente, hai a disposizione un conto deposito, che ti offre un tasso di interesse annuo lordo del 4% per i primi 9 mesi. In questo modo, se hai dei risparmi da parte, potrai farli crescere.

A questo punto, non ti resta che scegliere il conto online di Crédit Agricole, che è senza canone, ti omaggia con Buoni Amazon e ti offre la possibilità di aumentare i tuoi risparmi. Non aspettare l’ultimo giorno utile: clicca sul bottone qui sotto e apri il conto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.