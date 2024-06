Grande sconto Surfshark VPN: sconto dell’86% + 3 mesi extra gratis

Oggi vogliamo parlarti di un'opportunità imperdibile: il grande sconto sull'abbonamento a Surfshark VPN. Questa offerta incredibile ti permette di risparmiare l'86% sul costo del servizio, con l'aggiunta di tre mesi gratuiti per rendere la tua esperienza di navigazione ancora più sicura e anonima.

Surfshark VPN: grande sconto per una protezione completa

Surfshark VPN è una delle soluzioni più affidabili e potenti per proteggere i tuoi dati personali mentre navighi online. I suoi server si trovano in tutto il mondo; ciò ti garantisce una connessione sicura e stabile, permettendoti di accedere ai contenuti geo-bloccati e ai siti web con restrizioni regionali.

Il servizio offre anche funzionalità avanzate come la crittografia di livello militare, protezione contro le perdite DNS, e la politica "no logs" che garantisce che nessun dato di navigazione venga registrato. Surfshark VPN può essere installato su un numero illimitato di dispositivi con un solo account.

L'interfaccia utente è molto user-friendly, sia su desktop che su mobile. Oltre alla protezione dei dati, Surfshark include altre funzionalità utili come CleanWeb, che blocca annunci pubblicitari, tracker e malware, un generatore di dettagli personali e un generatore di e-mail mascherate. Se vuoi anche l’antivirus e altre funzionalità, sono disponibili i piani completi One e One+, rispettivamente scontati dell’80 e del 72%.

Con il grande sconto dell’86% sul piano Starter, più 3 mesi aggiuntivi gratuiti, non è mai stato così conveniente proteggere la tua privacy online. Hai anche la garanzia di rimborso di 30 giorni, nel caso il servizio dovesse deludere le tue aspettative. Non perdere questa straordinaria opportunità di usufruire di uno dei migliori servizi VPN sul mercato a un prezzo imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.