Gran Turismo 7 per PlayStation 5, prezzo SHOCK su Amazon: costa solo 44€

La storica serie Gran Turismo è una delle più amate dal pubblico appassionato di giochi di guida. Per questo il suo approdo su PlayStation 5 ha subito alimentato i sogni e le speranze di chi la segue con passione sin dal debutto sulla prima console targata Sony. Oggi puoi accaparrartelo su Amazon con il super sconto del 44%: lo pagherai infatti appena 44€, spese di spedizione incluse via Prime.

Gran Turismo 7, che prezzo col 44% di sconto!

Gran Turismo 7 è un vero e proprio tributo al mondo delle quattro ruote, aspetto che non stupisce più di tanto conoscendo la grande passione del suo creatore, Kazunori Yamauchi, e quella del suo staff. Il titolo sviluppato da Polyphony Digital riparte da una formula ormai collaudata, senza però rinunciare a innovare alcuni aspetti del gameplay in relazione alle caratteristiche del nuovo hardware a disposizione.

L'obiettivo è lasciare il segno sulle esperienze di guida dell'utente coinvolgendo periferiche come il DualSense, il controller ufficiale di PlayStation 5. Tramite i suoi grilletti adattivi si potranno per esempio avvertire la differenza del peso del freno a diversi livelli di sensibilità e le vibrazioni dell'ABS su differenti tipi di auto. Attraverso il feedback atipico, invece, ottenere la sensazione del contatto degli pneumatici con la strada e le piccole irregolarità del fondo stradale, mentre con il Tempest 3D AudioTech (con auricolari compatibili), la posizione delle altre auto attorno tramite l'audio.

Il comparto grafico fa poi il resto, forte di Ray tracing e supporto per 4K, HDR e frequenza fotogrammi mirata di 60FPS. Grazie al ritorno della leggendaria modalità GT Simulation, acquista, metti a punto e gareggia nel corso dell'appagante campagna per giocatore singolo man mano che sblocchi nuove auto e sfide. Se ami la competizione diretta, affina le tue abilità e gareggia nella modalità Sport. Corri ad accaparrartelo su Amazon con il super sconto del 44%: lo pagherai appena 44€, spese di spedizione incluse via Prime.

