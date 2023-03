GPT-4: come accedere alle nuove API

Nelle scorse ore OpenAI ha rilasciato GPT-4, nuova release del modello generativo alla base di ChatGPT. Tale aggiornamento non è però disponibile nella versione gratuita del chatbot, mentre è già attivo in quella a pagamento che prende il nome di ChatGPT Plus e prevede un abbonamento pari a 20 dollari al mese per il suo utilizzo.

Si tratta inoltre dello stesso modello utilizzato da Microsoft per l'implementazione di Bing Chat (progetto Prometheus). Piattaforma ora accessibile pubblicamente senza necessità di invito.

Le API di GPT-4

Per quanto riguarda invece le API (Application Programming Interface) destinate agli sviluppatori, il loro utilizzo prevede per il momento l'iscrizione ad una lista d'attesa tramite questa pagina. Per entrare a far parte della waitlist è necessario disporre di un proprio "Organization ID", quindi prima di procedere con la registrazione si dovrà attivare un account su OpenAI che verrà associato automaticamente all'identificatore univoco richiesto.

Le ChatCompletions API di GPT-4 sono le stesse sfruttate dall'engine gpt-3.5-turbo . L'ingresso su invito è stato dunque introdotto per limitare il carico di lavoro sui server. È comunque prevista una formula denominata Researcher Access Program e appositamente dedicata ai ricercatori che desiderano condurre studi dedicati all'impatto sociale delle Intelligenze Artificiali.

Limiti e tariffe

È bene tenere presente che per ora è possibile formulare unicamente richieste testuali al modello GPT-4. Esso supporta anche gli input sotto forma di immagini ma tale funzionalità è ancora in fase Alpha ad accesso limitato.

Il modello di pricing scelto prevede il pagamento di 0.03 dollari per mille prompt token e 0.06 dollari per altrettanti completion token. Il sistema prevede un limite di 40 mila token al minuto e non più di 200 richieste al minuto. Il contesto di base di GPT-4 supporta di default una lunghezza di 8.192 token. E' disponibile inoltre la versione gpt-4-32k con un contesto della lunghezza di 32.768 token, circa 50 pagine di testo in lingua inglese, per un numero limitato di utenti.

gpt-4-32k costa il doppio rispetto alla versione 8K, quindi 0.06 dollari per mille prompt token e 0.12 dollari per altrettanti completion token.