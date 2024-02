GParted 1.6 migliora il supporto exFAT e risolve alcuni bug

​Il partition editor open source GParted 1.6 è stato rilasciato come aggiornamento di manutenzione che risolve bug per migliorare il supporto per vari file system. Le principali modifiche nella versione GParted 1.6 includono una correzione per un arresto anomalo che si verificava durante la gestione dell'UUID exFAT 0000-0000, una modifica che impedirebbe a GParted di forzare un gap di 1 MB quando si spostava il limite della partizione a destra, nonché la rimozione del “Tentativo Data Rescue” e l'uso di gpart poiché non più necessario. Questa versione di GParted corregge la reimpostazione del testo mancante della barra di avanzamento durante l'applicazione di un'operazione. Inoltre, aggiorna il mascheramento di montaggio systemd e la posizione della regola udev. Infine, sposta i metadati AppStream fuori dal percorso legacy e corregge gli errori dei processi di test CI GitLab sugli unit test BlockSpecial.

GParted 1.6: aggiornamento non ancora compatibile con GParted Live

A partire da questa versione, GParted ora richiede C++11 per la compilazione. Gli sviluppatori hanno anche aggiornato il file README per documentare le future dipendenze build-time di Debian/Ubuntu e hanno riordinato le classi dell'interfaccia del file system. GParted 1.6 è già disponibile al download sul sito ufficiale. È inoltre possibile scaricare anche l'utility GParted Live, se si desidera utilizzare GParted direttamente da un'unità flash avviabile. Tuttavia, è bisogna tenere presente che il progetto GParted Live non è stato ancora aggiornato per includere la versione GParted 1.6. Sarà quindi necessario utilizzare una versione precedente finché gli sviluppatori non decideranno di aggiornarla (il che non dovrebbe richiedere molto tempo).

GParted può essere utilizzato per ridimensionare, copiare/incollare, spostare, eliminare, controllare ed etichettare le partizioni del disco senza alcuna perdita di dati. Inoltre, permette anche di mpostare nuovi UUID. Attualmente supporta i file system EXT2/3/4, Btrfs, XFS, ReiserFS/Reiser4, linux-swap, LVM2 PV, NILFS2, exFAT, FAT16/32, NTFS, HFS/HFS+, UDF e UFS. Per saperne di più basta consultate il sito ufficiale del partition editor.