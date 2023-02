GParted 1.5: implementata la funzione di riparazione con exFAT

Gli sviluppatori del progetto GParted hanno pubblicato una nuova versione stabile di questo famoso partition editor open source dedicato appunto al partizionamento, formattazione ed alla gestione dei dischi fissi presenti nel proprio computer. GParted 1.5 arriva dopo quasi un anno di lavori di sviluppo e sembra essere una release abbastanza contenuta anche se con qualche novità di rilievo. La più interessante riguarda l'abilitazione della funzionale di riparazione degli errori automatizzata durante le operazioni di checking sul file system exFAT. Tale feature consente di semplificare di molto la vita dell'utente che non dovrà eseguire manualmente il controllo degli errori su tale file system ma potrà delegare tale operazione a GParted.

In GParted 1.5 è stato anche incrementato il minimum size a 300MB per le partizioni formattate con il file system XFS. Inoltre sono state aggiunte le resolve FAT16/32 label ed alcuni bugfix per UUID (Universally Unique Identifier), ovvero il sistema identificativo usato nelle infrastrutture software e standardizzato dalla Open Software Foundation, per risolvere alcune problematiche che si verificavano sulla distribuzione Alpine Linux.

GParted 1.5 porta con se anche un miglior supporto al file system Btrfs, che richiede il pacchetto btrfs-progs 4.5 per essere installato correttamente sui sistemi Linux, andando a risolvere dei bug che si presentavano durante alcune operazioni di resize delle partizioni. Anche il supporto al file system NTFS è stato migliorato tramite la risoluzione di alcuni bug che causavano dei crash quando si andavano a copiare dei file su di un disco NTFS che aveva partizioni superiori ai 2TB.

Oltretutto sempre in GParted 1.5 è presente un meccanismo capace di cancellare tutte le varie Promise Fast Track RAID signature. Ovviamente "sotto il cofano" sono stata inserite numerose patch per correggere dei comportamenti anomali durate le operazioni di formattazione e controllo dei dischi, inoltre ora sono state sistemate diverse traduzioni cosi da offrire un ambiente maggiormente user friendly anche a coloro che non conoscono bene la lingua inglese.