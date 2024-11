Google Wallet invierà agli utenti promemoria in base alla posizione

Google sta sviluppando una nuova funzionalità di promemoria basata sulla posizione per l'app Google Wallet. La funzione si chiama presumibilmente "Notifiche nelle vicinanze" e avviserà gli utenti sugli eventi, sui biglietti e sui pass quando si trovano nelle vicinanze della sede. Sono state trovate più stringhe di codice nell'ultima app Android di Google Wallet v24.44.695355101. Queste forniscono molte prove sulla prossima funzione "Notifiche nelle vicinanze". Attualmente, Google invia agli utenti notifiche sui voli (tre ore prima), sui biglietti per eventi (nello stesso giorno) e su altri abbonamenti come abbonamenti per il parcheggio, tessere assicurative, ecc., che non sono basati sulla posizione. Presto l’app aggiungerà un'opzione per consentire agli utenti di ricevere notifiche di promemoria basate sulla posizione. Ad esempio, se un utente ha memorizzato un evento di un concerto e si trova vicino alla sede, riceverà una notifica con il suo biglietto.

Google Wallet: le stringhe di codice dedicate alla nuova funzionalità

Le principali stringhe di codice trovate includono: “Ricevi una notifica quando sei più vicino a un luogo” e “La posizione precisa è disattivata”. Vi sono poi: “Attiva le notifiche di Wallet e i pass nelle vicinanze”e “Puoi gestire le notifiche per ogni pass nei dettagli del pass”. Un’altra stringa trovata è: “I dati precisi sulla tua posizione vengono elaborati sul tuo dispositivo e non vengono condivisi con Google o con il commerciante”. Infine, vi sono: “La modifica delle autorizzazioni di posizione potrebbe attivare altre funzionalità di Wallet, come la personalizzazione, i consigli o le notifiche. Ulteriori informazioni sulle autorizzazioni di posizione”, “Sei pronto per ricevere notifiche nelle vicinanze” e “Imposta notifiche nelle vicinanze per tutti i pass”.

Secondo la redazione di Android Authority, gli utenti potranno attivare la funzione "Notifiche nelle vicinanze" in base al pass. Ciò significa che gli utenti possono attivare la funzione per un biglietto e disabilitarla per l'altro, in modo da non essere bombardati da notifiche inutili. Bisogna notare che, al momento, la funzione "Notifiche nelle vicinanze" di Google Wallet è in fase di sviluppo e non è disponibile per nessun utente. Tuttavia, questa sembra pronta per essere lanciata con un futuro aggiornamento. Per non perdere tale novità è quindi necessario mantenere l’app sempre aggiornata.