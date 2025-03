Google Maps consentirà di pianificare vacanze con gli screenshot

Google sta introducendo nuove funzionalità in Maps, Search e Hotels che mirano ad aiutare gli utenti a pianificare i prossimi viaggi e le prossime vacanze. L'app Google Maps sta ottenendo una funzionalità di spicco che può identificare le posizioni dagli screenshot e salvarle in un elenco. Ciò permetterà agli utenti di pianificare i viaggi in modo molto semplice. Una volta abilitato il nuovo elenco di screenshot in Maps, la funzionalità basata su Gemini rileverà i luoghi menzionati nel testo all'interno degli screenshot sul dispositivo, mostrerà agli utenti le posizioni sulla mappa e consentirà loro di rivedere e salvare le posizioni in un elenco condivisibile. La funzionalità dell'elenco di screenshot inizierà a essere distribuita in inglese questa settimana per gli utenti Google Maps per iOS negli Stati Uniti. Secondo l’azienda di Mountain View, il supporto Android dovrebbe arrivare a breve.

Google Maps: le novità per Panoramiche AI e Flight

Big G ha anche aggiornato le Panoramiche AI ​​per la Ricerca Google per ampliare gli strumenti di pianificazione dei viaggi. Presto arriveranno funzionalità di creazione di itinerari su mobile e desktop negli Stati Uniti per creare idee di viaggio per "regioni distinte o interi paesi". Gli utenti possono usare termini come "crea un itinerario di vacanza per la Grecia incentrato sulla storia" per esplorare recensioni e foto di altri utenti insieme a una mappa di consigli sulla posizione. Inoltre, possono essere salvati su Google Maps o esportati su Documenti o Gmail. Big G afferma poi che le panoramiche AI ​​in Google Lens saranno presto disponibili anche in hindi, indonesiano, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo.

Gli avvisi di calo dei prezzi già disponibili per Google Flights verranno lanciati anche a livello globale per Google Hotels questa settimana. La nuova funzionalità arriverà sia sui browser mobili che desktop. Infine, un nuovo interruttore consentirà agli utenti di Google Hotel di monitorare i prezzi per le date e le destinazioni selezionate tramite notifiche e-mail, tenendo conto di filtri come area, valutazione e accesso alla spiaggia.