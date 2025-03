Google Slides: annunciati nuovi miglioramenti per l’app

In un recente post del blog, Google ha annunciato nuovi miglioramenti in arrivo per Google Slides (Presentazioni). Ora, in Slides, quando si selezionano più oggetti, ridimensionando la selezione tutto verrà ridimensionato proporzionalmente, mantenendo la chiarezza visiva. Font, bordi, ombre e altri attributi si adatteranno senza problemi. In questo modo verrà eliminata la necessità di modifiche manuali e garantendo un'esperienza di progettazione più coerente. Inoltre, se si hanno più oggetti sovrapposti nelle proprie diapositive, Google rende più semplice selezionare elementi specifici. Ora, quando si passa il mouse su un oggetto, verrà visualizzato un contorno.

Tuttavia, ci sono un paio di cose da notare riguardo ai miglioramenti. In primis, queste novità funzionano solo in modalità di modifica in Google Slides, non in modalità presentazione. Inoltre, il ridimensionamento proporzionale si applica ai gruppi di oggetti e alle selezioni di più oggetti quando si utilizzano le maniglie d'angolo (le maniglie laterali funzionano come al solito). La ​​selezione degli oggetti adesso può anche essere ridimensionata utilizzando i controlli di ridimensionamento della barra laterale delle opzioni di formato. Google afferma che queste funzionalità inizieranno a essere distribuite gradualmente per gli utenti sui domini Rapid Release a partire dal 24 marzo 2025, con piena visibilità prevista entro 15 giorni.

Gli utenti con un dominio Scheduled Release otterranno l'aggiornamento il 14 aprile 2025, con un'implementazione graduale nell'arco di 15 giorni. Gli utenti Rapid Release ottengono le nuove funzionalità non appena Google le distribuisce, mentre gli utenti Scheduled Release devono attendere almeno una settimana dopo. Per capire quale sia il percorso di rilascio della propria organizzazione basta accedere alla Console di amministrazione di Google. Workspace, che include anche Google Slides, ha ricevuto molti aggiornamenti ultimamente, in particolare in relazione all'intelligenza artificiale. La suite ha ottenuto un aumento di prezzo a gennaio per i clienti Business ed Enterprise Workspace, che hanno aggiunto funzionalità di intelligenza artificiale come "Prendi appunti per me" in Meet.