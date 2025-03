Google TV si rinnova con Gemini Live e News Briefs: più smart

Google è al lavoro per rendere la Google TV ancora più interattiva e intelligente, grazie a due nuove funzionalità innovative che cambieranno il modo in cui gli utenti interagiscono con il proprio televisore. Le novità, presentate al CES 2025, sono ora oggetto di un sondaggio condotto dal Google TV Advisors Club, un programma esclusivo rivolto agli utenti statunitensi per raccogliere feedback sulle nuove implementazioni.

Tra le principali novità emergenti c’è Gemini Live, un assistente AI avanzato che consente di interagire vocalmente con Google TV senza la necessità di un telecomando. Questo strumento, alimentato da intelligenza artificiale, rappresenta un passo in avanti significativo nella semplificazione dell'interazione con il dispositivo, permettendo di gestire funzioni come la selezione dei contenuti, la ricerca o la regolazione delle impostazioni attraverso comandi vocali diretti.

L'altra grande innovazione riguarda lo screensaver ambientale con News Briefs. Questo nuovo screensaver interattivo trasforma la TV in un centro informativo, mostrando automaticamente notizie, aggiornamenti meteo e l’orario ogni volta che l'utente si avvicina al televisore.

Il lavoro dei sensori di prossimità...

Grazie ai sensori di prossimità e ai microfoni a lungo raggio integrati nei nuovi modelli, la TV sarà in grado di adattarsi dinamicamente alla presenza dell'utente, riducendo la necessità di accendere manualmente il televisore per consultare informazioni aggiornate.

Per quanto riguarda la disponibilità, queste nuove funzionalità saranno implementate inizialmente sui modelli più recenti di Google TV, in particolare quelli realizzati da Hisense e TCL, che includono le tecnologie necessarie come i sensori di prossimità e i microfoni a lungo raggio. Tuttavia, anche alcuni dispositivi più vecchi potrebbero ricevere supporto per Gemini Live, anche se la funzionalità senza telecomando sarà limitata ai nuovi modelli.

Nonostante Google non abbia ancora fornito una data ufficiale di rilascio, i segnali provenienti dal sondaggio suggeriscono che l'azienda stia preparando un aggiornamento importante per Google TV, che renderà queste funzionalità disponibili in un futuro prossimo. Queste innovazioni rappresentano un passo significativo nell'evoluzione della piattaforma, facendo di Google TV un dispositivo sempre più smart e adattabile alle esigenze quotidiane degli utenti.