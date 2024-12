Google TV Advisors: Bi G invita utenti a testare le nuove funzioni

Google ha lavorato attivamente per realizzare Google TV, il suo moderno sistema operativo TV basato su Android TV. Di recente, questo OS ha ricevuto un aggiornamento che ha introdotto nuove opzioni per la smart home, funzionalità AI generativa e altro ancora. Google ha anche modificato l'elemento dell'interfaccia utente della schermata iniziale che mostra un anello di avanzamento attorno all'app in fase di aggiornamento. Ora nuovi report suggeriscono che alcuni utenti selezionati stanno vedendo un banner nell'interfaccia utente di Google TV Streamer. Individuato per la prima volta da Ron Richards, co-conduttore di Android Faithful, il banner è intitolato "Invito a unirsi a Google TV Advisors". Secondo la descrizione, si tratta di una "community online esclusiva in cui puoi contribuire a migliorare l'esperienza di Google TV".

Toccando il banner, l'utente viene reindirizzato a una landing page che mostra i dettagli della community di Google TV Advisors. In questa community, gli utenti selezionati possono esprimere le proprie opinioni e offrire feedback per migliorare ulteriormente l'esperienza del sistema

Google TV: come funziona il programma Advisor

Ai membri della community viene chiesto di partecipare ad alcuni brevi sondaggi, discussioni e di impegnarsi in attività divertenti una o due volte al mese. Google offre anche dei vantaggi per gli Advisor. Oltre a godere delle nuove funzionalità in anteprima, tali utenti possono partecipare allo sviluppo di Google TV tramite feedback sulla propria esperienza. Inoltre, possono partecipare ad un'estrazione di 5 gift card da 50 dollari al mese. Inoltre, Big G offre un hub che permette ai membri di rimanere aggiornati sui nuovi contenuti. Vi sono poi le nuove funzionalità in arrivo e tanto altro.

Prima di unirsi al programma, gli utenti dovrebbero sapere che Google potrebbe raccogliere ed elaborare informazioni che possono identificarli, tra cui nome, e-mail e titolo professionale. La partecipazione alle attività di ricerca potrebbe anche comportare la raccolta di audio, video o fotografie dell’utente e delle interazioni con i propri prodotti e servizi. Come parte di Google TV Advisor, l'azienda potrebbe anche raccogliere dati sensibili, come orientamento sessuale o informazioni sulla salute. Gli utenti che desiderano divenire membri di Advisor possono semplicemente cliccare sul banner e seguire le istruzioni. Se questo non dovesse essere visualizzabile, basta accedere al sito web dedicato e fornire il proprio consenso per unirsi al programma e godere dei vantaggi offerti dall’azienda.