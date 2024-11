Android TV 16: prossimo update potrebbe arrivare nel 2026

Secondo recenti report, Google si sta preparando ad apportare alcune grandi modifiche al programma di rilascio degli aggiornamenti per le Android TV. Attualmente, in modo simile al programma di aggiornamento degli smartphone, Google rilascia un aggiornamento ogni anno. Tuttavia, ciò potrebbe cambiare presto. Secondo quanto riportato dalla redazione di Android Authority, Google sta pianificando di saltare l'aggiornamento di Android TV 15 in favore di Android TV 16, che verrà rilasciato nel 2026. Se fosse vero, Google potrebbe spostare Android TV a un programma di rilascio biennale. Uno dei fattori principali potrebbe essere che le persone in genere non sostituiscono le loro TV ogni anno. Il lasso di tempo usuale è di 5-10 anni.

Android TV 16: nuovo sistema potrebbe usare il codice di Android 15

Inoltre, le TV non dipendono molto dagli aggiornamenti software, poiché il codice sottostante è basato su Android. Ciò significa che gli utenti ottengono tutte le app e i giochi necessari dal Play Store. Naturalmente, per un'esperienza utente fluida, bisogna assicurarsi di scaricare le app che sono su misura per le TV Android. Come suggerisce il nome, l'aggiornamento di Android TV 14 è basato su Android 14, mentre l'aggiornamento di Android TV 16 sarà basato su Android 16. Il report originale non esclude completamente la possibilità che il nuovo sistema utilizzi il codice Android 15, ma è altamente improbabile.

Il report di Android Authority aggiunge che "Google ha annunciato privatamente questa decisione alla sua conferenza annuale per i partner di Android TV, ma quando ho chiesto a Google un commento all'inizio di quest'anno, un portavoce mi ha informato che l'azienda non aveva nulla da condividere sulla futura cadenza di rilascio di Android TV". Google potrebbe mantenere gli aggiornamenti di Android TV in linea con la normale programmazione, poiché Android 14 è stata l'ultima versione importante, rilasciata nell'ottobre 2023. Per quanto riguarda le funzionalità, è troppo presto per dire cosa porterà Android 16. È difficile dirlo poiché gli aggiornamenti di Android TV non integrano tutte le funzionalità che si trovano su smartphone e tablet. Per saperne di più bisognerà quindi attendere le prossime settimane.