Google: svelati i nuovissimi Pixel 9 e Pixel 9 Pro, qualità top

Google ha finalmente lanciato i suoi attesi Pixel 9 e Pixel 9 Pro, portando innovazioni significative nel mondo degli smartphone. Oltre a un design elegante e hardware di alta gamma, questi dispositivi si distinguono per l'uso avanzato dell'intelligenza artificiale. Con il nuovo processore Tensor G4 e un sistema di fotocamere migliorato, i Pixel 9 sono progettati per offrire foto e video di qualità superiore.

L'intelligenza artificiale integrata consente di catturare immagini eccezionali anche in condizioni di luce scarsa, applicando automaticamente effetti creativi per risultati sorprendenti. Una novità della linea Pixel 9 Pro è la disponibilità in due formati: uno più compatto e un modello XL per chi predilige schermi di dimensioni maggiori.

Entrambi i modelli sono equipaggiati con un sistema di tripla fotocamera e offrono funzionalità esclusive, come la possibilità di effettuare zoom ottico senza perdita di qualità. L'intelligenza artificiale Gemini è uno degli elementi chiave nei nuovi Pixel. Oltre a migliorare l’esperienza fotografica, Gemini offre una serie di funzionalità che semplificano l'uso quotidiano.

Tante nuove funzionalità nella serie Pixel 9

Tra queste, la possibilità di modificare le immagini con precisione e facilità, proteggersi da spam e fake news, verificare l'autenticità delle immagini generate dall'IA e creare grafica personalizzata tramite Pixel Studio. I Pixel 9 non si limitano a innovazioni fotografiche e nell'intelligenza artificiale.

Tra le nuove funzionalità, spicca l'SOS satellitare, che permette di inviare segnali di soccorso via satellite in situazioni di emergenza, anche in assenza di connessione di rete. Google ha inoltre prestato attenzione alla sostenibilità, realizzando le confezioni dei nuovi Pixel interamente con materiali riciclati.

Per completare l'ecosistema, Google ha introdotto anche il Pixel Watch 3 e i Pixel Buds Pro 2, entrambi dotati di caratteristiche avanzate e già disponibili all'acquisto. I prezzi partono da 899€ per il Pixel 9, mentre le versioni Pro sono disponibili a partire da 1.099€. Anche il Pixel Watch 3 e i Pixel Buds Pro 2 sono già acquistabili.