Google: supporto Eclipsa Audio arriverà su Chrome e Android

Dopo l'annuncio di Samsung all'inizio del 2025, Google ha condiviso ulteriori dettagli su Eclipsa Audio. Si tratta del "formato audio spaziale open source per tutti" sviluppato dalle due aziende. Eclipsa Audio si basa sul modello Immersive Audio Model and Formats (IAMF), un formato audio creato da Google, Samsung e altri importanti collaboratori all'interno dell'Alliance for Open Media (AOM) e rilasciato con una licenza gratuita e senza royalties dell'AOM. In merito al nuovo formato, il team Open Audio di Google spiega che “le tecnologie per l’audio spaziale sono state sviluppate per la prima volta oltre 50 anni fa, e la riproduzione è disponibile per i consumatori da più di un decennio. Tuttavia, la creazione di audio spaziale è stata finora limitata principalmente ai professionisti del cinema e dell'industria musicale”.

Google: in arrivo plugin gratuito per Eclipsa Audio

Con Eclipsa Audio, “chiunque può creare file audio spaziali utilizzando strumenti audio disponibili gratuitamente.” Inoltre, Google prevede di rilasciare in primavera un plugin gratuito per tale formato dedicato alla workstation digitale AVID Pro Tools. Prima di allora, l’azienda di Mountain View ha già rilasciato un renderer di riferimento open source per la riproduzione autonoma di audio spaziale. Inoltre, gli utenti possono testare i propri file Eclipsa Audio direttamente nel browser utilizzando la Binaural Web Demo Application.

Oltre alla gamma di TV Samsung del 2025 (serie Crystal UHD e modelli Neo QLED 8K), la riproduzione nativa di Eclipsa Audio arriverà su Chrome quest'anno. Google non ha specificato un fattore di forma (desktop e/o mobile). Nel frattempo, il supporto di Eclipsa Audio "arriverà in una prossima versione di Android AOSP". Big G ricorda che il supporto di TV e soundbar di vari produttori arriverà entro la fine del 2025. A tal proposito, Samsung e Google lanceranno un programma di certificazione e licenza del marchio. L’obiettivo è quello di "fornire garanzia di qualità a produttori e consumatori per i prodotti che supportano Eclipsa Audio".