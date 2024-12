Samsung diventa il maggior azionista di Rainbow Robotics

Samsung Electronics ha appena annunciato di essere diventata il maggiore azionista del produttore di robotica Rainbow Robotics. L’azienda sudcoreana ha infatti aumentato la sua quota dal 14,7% al 35% per 267 miliardi di KRW (circa 181 miliardi di dollari). Il gigante dell'elettronica, che ha pagato 86,8 miliardi di KRW per la quota del 14,7% nel 2023, ha affermato di acquisire la quota per rafforzare il suo dipartimento di robotica e accelerare lo sviluppo di robot umanoidi. Rainbow Robotics sarà integrata come sussidiaria di Samsung e si prevede che l'accordo sarà completato a febbraio 2025. L'azienda ha anche affermato che dovrebbe istituire un Future Robotics Office che risponde direttamente all'amministratore delegato. L'accordo consente inoltre a Rainbow Robotics di espandersi nei mercati esteri sfruttando la portata di Samsung.

Samsung: le altre aziende interessate alla creazione di robot umanoidi

Rainbow è stata fondata nel 2011 dai ricercatori del Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) Center. Negli anni l’azienda ha sviluppato manipolatori mobili a doppio braccio e robot mobili autonomi per applicazioni nella produzione e nella logistica. Ad oggi conta soltanto 86 dipendenti. Il fondatore di Rainbow, il dott. Jun-ho Oh, ex maggiore azionista dell'azienda di robotica prima dell'accordo e professore onorario presso il KAIST, rimarrà nel progetto per guidare una nuova iniziativa chiamata Future Robotics Office presso Samsung e fungerà da consulente.

Samsung è solo l'ultima azienda ad entrare nella corsa per sviluppare robot umanoidi in grado di effettuare azioni in autonomia. Infatti, Microsoft e OpenAI stanno pianificando di usare la loro tecnologia per un robot umanoide. Tesla, all'inizio di quest'anno, ha mostrato la sua versione dei robot, Optimus. Anche NVIDIA ha in programma di lanciare una nuova linea di computer compatti per robot umanoidi, chiamata Jetson Thor, l'anno prossimo. Nel 2022, Samsung ha affermato che la robotica, insieme all'intelligenza artificiale, al 5G e all'elettronica per l'automotive, saranno una parte fondamentale delle sue iniziative future. Ciò suggerisce che nuove potenziali acquisizioni in questi settori potrebbero essere all'orizzonte.