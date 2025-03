Google Workspace include nuove funzionalità Gemini AI

Google sta cambiando il modo in cui offre alcune funzionalità di Gemini AI agli utenti dei piani Google Workspace Business ed Enterprise. Questi utenti non dovranno infatti pagare più extra per un componente aggiuntivo Gemini separato per utilizzare sei funzionalità basate su AI su Google Meet, Google Chat e Google Drawings. L'app per videoconferenze del gigante della ricerca ora consente agli utenti di Workspace di generare sfondi per riunioni unici utilizzando l'AI. Tale funzionalità è utile per nascondere dettagli imbarazzanti nella stanza o migliorare l'atmosfera della riunione. Lo strumento di generazione di immagini di Google Meet è stato recentemente aggiornato con un nuovo modello AI e diverse opzioni di stile.

Google Workspace: i dettagli delle funzionalità AI integrate

Una funzionalità chiamata "Studio look", sfruttabile gratis dagli utenti Google Workspace, utilizza l'apprendimento automatico per migliorare la qualità del feed video nelle chiamate di Meet. Riduce infatti il rumore e aumenta la nitidezza, risolvendo i problemi causati dalle webcam di bassa qualità. Un'altra funzionalità, "Studio lighting", assicura che le riunioni siano ben illuminate simulando l'illuminazione da studio e regolando la posizione della luce e la luminosità nel feed video. La funzionalità "Studio sound" di Google Meet utilizza Gemini AI per ricreare e bilanciare frequenze mancanti o distorte. Migliora la scarsa qualità audio delle cuffie Bluetooth e dei partecipanti che effettuano chiamate. Oltre a ciò, la funzione "Translate for me" in Google Chat può rilevare e tradurre il testo in oltre 120 lingue nella lingua preferita dall'utente. Elimina la necessità di passare da un'app all'altra e visualizza il messaggio originale per la revisione.

Tra le altre novità, Google Drawings sta ottenendo lo strumento di rimozione dello sfondo delle immagini di Gemini, disponibile anche in Slides e Google Vids. Per utilizzare lo strumento, gli utenti possono fare clic su un'immagine in Google Drawings, poi cliccare su Modifica immagine e, infine, Rimuovi sfondo. Big G ha affermato in un post del blog che le immagini di sfondo personalizzate, l'illuminazione e l'audio da studio sono già in rollout. Translate for me e la rimozione delle immagini di sfondo sono già disponibili nelle rispettive app. Infine, Studio look inizierà a essere distribuito il 18 marzo in Google Meet.