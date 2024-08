Google semplificherà la rimozione di "deepfake" nella Ricerca

Le immagini e contenuti "deepfake", in particolare quelli di natura esplicita, è in continuo aumento su Internet. Google ha quindi deciso di annunciare nuovi metodi per cercare di impedire che queste foto e contenuti dannosi vengano visualizzati sul suo motore di ricerca. Nel proprio blog, l’azienda ha annunciato di aver migliorato il modo in cui le persone possono segnalare immagini deepfake esplicite che trovano nella Ricerca. Dopo che è stata inoltrata una richiesta di rimozione con esito positivo, Google non solo rimuoverà l'immagine discutibile, ma analizzerà e rimuoverà anche eventuali duplicati di tale immagine che trova nei suoi risultati di ricerca. Inoltre, Google afferma che rimuoverà anche eventuali risultati di ricerca espliciti simili all'immagine segnalata originale.

Google: solo contenuti di alta qualità nel motore di ricerca

L’azienda di Mountain View sta lanciando nuove classifiche per i suoi risultati di ricerca, che mirano a ridurre questo tipo di contenuti. Secondo Google: “per le query che cercano specificamente questo contenuto e includono nomi di persone, cercheremo di far emergere contenuti di alta qualità e non espliciti, come articoli di notizie pertinenti, quando disponibili. Gli aggiornamenti che abbiamo apportato quest'anno hanno ridotto l'esposizione a risultati di immagini esplicite su questi tipi di query di oltre il 70%. Con queste modifiche, le persone possono leggere dell'impatto che i deepfake stanno avendo sulla società, anziché vedere pagine con vere e proprie immagini false non consensuali”.

Google afferma inoltre che sta lavorando a miglioramenti che mostreranno contenuti espliciti consensuali e reali. Ad esempio, vi saranno immagini di un film in cui un attore fa scene di nudo, anziché i deepfake espliciti falsi dello stesso attore. Infine, Google declasserà i siti che hanno un numero elevato di immagini deepfake esplicite dai suoi risultati di ricerca. L'azienda afferma che, nonostante queste modifiche, continuerà a cercare di migliorare i suoi algoritmi in modo che vengano intraprese più azioni contro questi contenuti. Infine, l’azienda di Mountain View collaborerà con altre aziende per combattere i deepfake espliciti al di fuori dei risultati di ricerca su Internet.