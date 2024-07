Deepfake: le perdite finanziarie raddoppieranno entro il 2027

Le perdite finanziarie provocate dai deepfake, sofisticati video falsi creati con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, è previsto che raddoppieranno negli Stati Uniti entro il 2027. Un recente rapporto di Deloitte ha stimato che tali perdite passeranno da 12,3 miliardi di dollari nel 2023 a ben 40 miliardi di dollari entro il 2027, con un impressionante tasso di crescita annuale del 32%. Questo fenomeno emergente rappresenta una sfida crescente per la sicurezza finanziaria e la fiducia delle istituzioni.

Uno dei settori più colpiti da questa nuova ondata di attacchi basati sull'IA è quello bancario e finanziario. I deepfake possono essere utilizzati per creare identità false, ingannare i dipendenti e rubare somme ingenti di denaro.

Un esempio lampante di questo tipo di truffa si è verificato a gennaio 2024, quando una dipendente di un'azienda di Hong Kong ha trasferito 25 milioni di dollari a dei truffatori dopo essere stata ingannata da un falso direttore finanziario durante una videochiamata. Questo incidente sottolinea la sofisticazione e la pericolosità dei deepfake, capaci di creare un alto grado di realismo e autenticità apparente.

Gli attacchi deepfake sono cresciuti del 3.000%

L'aumento degli attacchi deepfake è stato esponenziale. Secondo Deloitte, questi attacchi sono cresciuti del 3.000% solo nell'ultimo anno e si prevede che continueranno a crescere rapidamente nei prossimi anni. Entro il 2024, si stima che ci saranno tra i 140.000 e i 150.000 incidenti deepfake a livello globale. Questo aumento preoccupante richiede una maggiore attenzione e preparazione da parte delle aziende e delle istituzioni.

Oltre alle perdite finanziarie dirette, i deepfake rappresentano una minaccia significativa per la democrazia e la stabilità sociale. Possono essere utilizzati per diffondere disinformazione, manipolare l'opinione pubblica e influenzare elezioni. L'impatto potenziale dei deepfake sulla società è enorme, poiché possono minare la fiducia nelle informazioni e creare caos politico.

Per proteggersi dagli attacchi deepfake, è essenziale che le aziende e le organizzazioni adottino una serie di misure preventive. Queste includono la formazione dei dipendenti su come riconoscere i deepfake, l'implementazione di tecnologie avanzate per il rilevamento dei deepfake e l'adozione di procedure di sicurezza rigorose.