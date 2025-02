Google semplifica la rimozione dei contatti dai risultati di Ricerca

Google sta semplificando la rimozione e l'aggiornamento dei risultati di ricerca che contengono le informazioni personali dell’utente. Lo strumento "Risultati su di te", utile per rilevare informazioni personali che compaiono nella Ricerca è stato aggiornato per rendere "più semplice che mai" per gli utenti registrarsi e richiedere le rimozioni direttamente sulla pagina di Ricerca. Il tool “Risultati su di te” può aiutare le persone a monitorare in modo proattivo quali informazioni sensibili appaiono nei risultati di ricerca. In questo modo chiunque è in grado trovarle. Basta registrarsi fornendo a Google il nome, gli indirizzi, i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail che si desiderano vengano cercati. Big G afferma che i dati di contatto "non vengono condivisi o utilizzati per personalizzare la tua esperienza su altri prodotti Google". Quando tali dati vengono rilevati, gli utenti riceveranno una notifica in modo da richiederne la rimozione.

Google: come funziona lo strumento “Risultati su di te” aggiornato

In precedenza, lo strumento era nascosto a meno che non si utilizzasse l'app dedicata. Attualmente è disponibile solo per gli utenti negli Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Australia, Canada, Sudafrica, Brasile, Messico, Spagna, Francia, Svezia, Thailandia, India e Indonesia, ma in futuro verrà esteso ad altri paesi, Italia compresa. Cliccando sul menu accanto ai risultati nella Ricerca Google, verrà ora visualizzata un'opzione "rimuovi questo risultato". Gli utenti possono sfruttarlo per richiedere più rapidamente la rimozione e capire che tipo di informazioni sono idonee per l'eliminazione. Una volta aperte, appariranno tre opzioni di richiesta. La prima è Informazioni personali, che include il contenuto di doxxing delineato nella pagina della guida di Google. VI è poi Rimozioni legali, per segnalare contenuti illegali come violazione del copyright e abuso sui minori. Infine, vi è l’opzione dedicata alle richieste di aggiornamento dei risultati di Ricerca obsoleti.

Quest'ultima è una nuova funzionalità per le situazioni in cui le informazioni degli utenti sono state aggiornate, corrette o rimosse da un sito web. Tuttavia, i risultati di ricerca non hanno rispecchiato tali modifiche. Dopo la selezione, Google verrà invitato a riesaminare il sito web che rimanda al risultato di ricerca e ad aggiornarne le informazioni.