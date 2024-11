Gemini: Google potrebbe presto rinnovare l'interfaccia dell’app

Google starebbe lavorando silenziosamente per riordinare l'app Gemini e rendere più facile per gli utenti trovare le opzioni e le funzionalità desiderate. Il gigante della ricerca potrebbe semplificare l'interfaccia utente dell'app in un futuro aggiornamento. In un teardown dell'app Google v15.46.36, Android Authority ha individuato alcune nuove modifiche che non sono ancora attive per gli utenti. Tuttavia, il team è stato in grado di attivare l'interfaccia utente non rilasciata sul proprio dispositivo. È passato un anno da quando Google ha presentato al pubblico il suo chatbot basato sull'intelligenza artificiale. Gemini sta lentamente sostituendo Google Assistant su diverse piattaforme, tra cui Android e iPhone. Tuttavia, è ancora un work in progress.

Google ha recentemente introdotto una nuova funzionalità di memoria per un'esperienza più personalizzata e ha aggiunto Gemini al menu di condivisione Android. Da ora in poi, quando un utente pone una domanda nell'app Gemini, può premere a lungo una risposta per visualizzare opzioni come Esporta in Documenti, Bozza in Gmail, Crea collegamento pubblico, Condividi e altro ancora. È anche possibile toccare il pulsante del menu a tre punti per modificare la risposta, selezionare il testo e vedere altre bozze. Avere più elenchi e menu potrebbe rendere l'esperienza noiosa per gli utenti.

Gemini: nuova interfaccia modificherà posizione dei pulsanti

Secondo le indiscrezioni pubblicate, la nuova interfaccia Gemini consolida tutte queste opzioni in un'unica UI. In altre parole, tutte le opzioni fanno ora parte di un singolo menu, eliminando la necessità di indovinare quale opzione si trovi dove. Puoi richiamare il menu premendo a lungo sulla risposta o tramite il menu a tre punti. Inoltre, l'interfaccia aggiornata mostra anche i pulsanti “Mi piace” e “Non mi piace” in alto. Attualmente, questi pulsanti sono presenti in basso nella risposta. Il nuovo menu mostra l'opzione Bozze in alto, che attualmente fa parte del menu a tre punti. Ad oggi non si sa quando (o se) la nuova interfaccia di Google Gemini sarà disponibile per tutti. L’azienda di Mountain View non ha rilasciato alcun comunicato in merito. Per una conferma ufficiale bisognerà quindi attendere ancora un po’ di tempo.