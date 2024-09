Google Search supporta il formato AVIF

I portavoce di Mountain View hanno reso noto che Google Search, il motore di ricerca più utilizzato al mondo, dispone ora del supporto per il formato AVIF (AV1 Image File Format). Si tratta di una novità rilevante considerando che parliamo di un formato che nel corso degli ultimi anni ha raccolto un numero sempre maggiore di utilizzatori.

Il supporto ad AVIF riguarda sia Google Immagini che qualsiasi funzionalità di Google Search in cui vengono utilizzate le immagini. I gestori di siti Web non dovranno fare nulla per rendere tali file indicizzabili. Essi verranno trattati come qualsiasi altra immagine.

Cosa è AVIF

AVIF è un formato aperto per le immagini relativamente recente che sfrutta la compressione basata sul codec AV1. Soluzione sviluppata dall'AOM (Alliance for Open Media).

Il livello di compressione offerto è particolarmente efficiente. Permette infatti di ottenere immagini di alta qualità con dimensioni dei file molto ridotte rispetto a formati come JPEG o PNG. In generale si tratta di una scelta ideale per tutte le Web application che richiedono performance elevate.

Particolarmente versatile, AVIF può gestire immagini con trasparenze e animazioni. Supporta inoltre immagini con una gamma dinamica elevata, si pensi all'HDR, e una profondità di colore superiore, arrivando a fino a 12 bit per singolo canale.

Google e AVIF

Come sottolineato da Google nel suo annuncio, attualmente i CMS (WordPress, Joomla..) e i servizi (CloudFlare) che supportano AVIF sono diversi.

Happy AVIF'riday! We're happy to announce that AVIF is now a supported file type in Google Search. Find out more in https://t.co/Co4PQ4z9xN — Google Search Central (@googlesearchc) August 30, 2024

Questo però non significa che gli utilizzatori debbano migrare per forza di cose dai formati tradizionali a quest'ultimo. Anche per via del fatto che non tutte le versioni dei browser Web risultano compatibili. Il consiglio è invece quello di valutare caso per caso. Scegliendo sempre il formato ideale per il proprio progetto.

In ogni caso la lista dei formati file indicizzabili da Google è in continua crescita. Anche se con una certa cautela. L'elenco completo è disponibile su questa pagina.