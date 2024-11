Google Search ridurrà le sue funzionalità per pianificare viaggi

Big G ha deciso di condurre un esperimento in Germania, Belgio ed Estonia, che vedrà la rimozione di alcune funzionalità di viaggio da Google Search. Ciò servirà per accontentare la Commissione Europea e i siti web di comparazione di viaggi, senza trasgredire alle regole del Digital Markets Act. Nell'ultimo anno, Google afferma di aver apportato molte modifiche per conformarsi al DMA, tra cui riprogettazioni e la rimozione di alcune funzionalità. Big G afferma che ciò ha giovato ai siti web di comparazione di viaggi. Tuttavia, alcune compagnie aeree, operatori alberghieri e piccoli rivenditori ne hanno risentito, con un calo fino al 30% dei clic gratuiti per le prenotazioni dirette.

Nonostante ciò, i siti di comparazione continuano a lamentarsi del potere di Google Search. Per questo motivo, l’azienda di Mountain View ha proposto alcune modifiche ai risultati di ricerca nei paesi UE. In primis, amplierà i risultati di ricerca. Ciò consentirà agli utenti di scegliere tra i link che portano ai comparatori e quelli che portano direttamente ai siti dei fornitori quando cercano prodotti, ristoranti, voli o hotel. Inoltre, verranno introdotti nuovi format pubblicitari. Questi permetto sia ai comparatori sia ai fornitori di mostrare più informazioni sui loro contenuti, come prezzi e immagini. Infine, verranno incluse nuove unità pubblicitarie per i siti di comparazione.

Google Search: le funzionalità eliminate dai risultati di ricerca

Secondo Big G, molti stakeholder sono soddisfatti dei cambiamenti finora effettuati su Google Search. Tuttavia, alcuni chiedono ancora di più, persino un divieto totale di qualsiasi cosa più sofisticata di un semplice link a un sito web. Google afferma che ciò impedirebbe di mostrare informazioni utili come prezzi e valutazioni. Quindi, per comprendere meglio come ciò avrebbe avuto un impatto sull'esperienza utente e sul traffico verso i siti web, l’azienda sta eseguendo un breve test in cui rimuoverà le funzionalità gratuite degli hotel da Google Search in alcuni paesi Ue.

Le funzionalità attualmente rimosse da Google Search includono la mappa che mostra dove si trovano gli hotel e i risultati degli hotel sottostanti. Adesso, la pagina mostrerà solo un elenco di singoli link a siti web senza funzionalità aggiuntive. Il colosso delle ricerche ha preso questa decisione con riluttanza e spera di trovare una soluzione che rispetti la legge e che continui a fornire alle aziende e agli utenti europei l'accesso a funzionalità utili.