Edge: nuova richiesta per sottoporre il browser a norme del DMA

All'inizio di quest'anno, la Commissione Europea ha deciso di esentare Microsoft Edge dalle regole DMA non contrassegnandolo come "un servizio di piattaforma di base". Ciò ha indispettito i produttori di browser di terze parti e i gruppi di advocacy. Dopo la precedente richiesta di Opera, ora anch’essi chiedono all'UE di riconsiderare la questione. Il sito The Register ha ottenuto una copia di una lettera inviata alla Commissione Europea con la richiesta, firmata da Vivaldi, Waterfox, Wavebox e Open Web Advocacy. Le aziende sostengono che la decisione dell'UE lascia Microsoft impunito per le pratiche sleali di Edge in Windows, che è "il gateway più importante per i consumatori per scaricare un browser indipendente". Le pratiche in questione includono l'inserimento di annunci pubblicitari da parte di Microsoft nei siti web di altri browser. Vi sono anche popup costanti con messaggi ingannevoli sui browser concorrenti e altro ancora.

Microsoft Edge: browser non è un problema per quota di mercato bassa

La lettera dei produttori afferma che la schermata di scelta del browser implementata sulle piattaforme mobili come risultato del DMA ha funzionato bene. Infatti, ha dimostrato che le regole potevano proteggere la scelta dell'utente promuovendo al contempo le innovazioni. Come riportato dall’azienda di Redmond: “siamo facendo ricorso contro la decisione della Commissione Europea perché crediamo che dovresti avere la stessa scelta del browser su Windows come su Android o iOS. A meno che Edge non venga designato, la promessa del DMA di equità, contestabilità e scelta del consumatore non si materializzerà nei PC Windows”. Nonostante tutti i dark pattern e i fastidiosi popup, Microsoft Edge ha ancora una quota di mercato piuttosto bassa nel mercato dei browser desktop. I risultati di Statcounter di settembre 2024 mostrano che Edge è poco più del 5%, ampiamente superato da Chrome.

Sebbene Microsoft Edge non sia designato come servizio di piattaforma principale, l'UE ha costretto Microsoft a consentire la disinstallazione del browser su Windows. Tuttavia, com’è noto, la modifica non si applica ai clienti al di fuori dell'Unione Europea.