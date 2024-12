Google Search potrebbe consentire di caricare file per la ricerca

Google Search potrebbe presto aggiornarsi con una nuova funzionalità che consente di caricare un file e porre domande al riguardo. Questa novità è stata individuata dall'utente X Khushal Bherwani, il quale ha trovato un'icona a forma di graffetta accanto al pulsante di ricerca vocale nella barra di ricerca. Cliccando su questa icona è possibile caricare un file e la barra di ricerca cambia per dire "Chiedi qualsiasi cosa su questo file". Tuttavia, sembra che dopo il caricamento, la funzionalità non fornisca ancora risposte relative al file, il che suggerisce che è ancora in fase di test.

Se questa funzionalità verrà implementata, non sarà il primo aggiornamento AI del motore di ricerca. All'inizio di quest'anno, Big G lanciato Panoramiche in Google Search, progettato per fornire risposte rapide alle query degli utenti. Inoltre, Gemini offre anche funzionalità basate su AI per il caricamento di file. Non sarebbe quindi esagerato pensare che l’azienda potrebbe unire queste due funzionalità in qualche modo.

Google Search: le altre novità introdotte da Big G

Google ha anche integrato l'intelligenza artificiale nei suoi strumenti Workspace. Ad esempio, in Google Docs, c'è una funzionalità chiamata "Aiutami a creare" che utilizza l'intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a creare documenti formattati da zero. L'anno scorso, l'azienda ha portato "Aiutami a scrivere" su Gmail su Android e iOS per assistere in attività come la stesura di e-mail. Nonostante questi progressi, l'intelligenza artificiale nei servizi di Google non è stata esente da problemi. La funzionalità Panoramiche AI in Google Search ha dovuto affrontare reazioni negative. Questo tool aveva infatti fornito suggerimenti errati e pericolosi, come consigliare agli utenti di aggiungere colla alla salsa per pizza.

Ad oggi non è chiaro se e quando l’azienda di Mountain View implementerà questa nuova funzionalità. Se la fase di test dovesse andare bene, è probabile che la ricerca tramite file su Google Search possa essere introdotta già nei primi mesi del 2025.