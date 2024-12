Google Docs introduce 40 nuovi modelli con il suo ultimo update

Nel suo ultimo feature dump, Google ha aggiunto 40 nuovi modelli al suo word processor online, Google Docs. Si tratta di una raccolta di modelli predefiniti senza pagine, progettati per soddisfare vari formati di contenuto, come post di blog, comunicati stampa, riviste e altro ancora. Questi nuovi modelli di Google Docs sono arrivati ​​quasi un mese dopo che Google ha aggiornato la libreria di modelli in Google Slides. Gli utenti possono accedervi tramite il pulsante "Galleria Modelli" nella parte superiore dell’home page, prima di creare un documento. In alternativa, è possibile prendere la “strada più lunga”. Dopo aver aperto un nuovo documento, basterà cliccare su File, poi Nuovo e, infine, Dalla galleria dei modelli.

Google Docs: in arrivo più opzioni per i modelli nei prossimi mesi

Il gigante della ricerca ha spiegato in un post del blog che i modelli possono adattarsi a vari casi d'uso. Ad esempio, per quanto riguarda il settore dell'istruzione, sono presenti modelli per elenchi di lettura e appunti di classe. Nel frattempo, gli utenti aziendali possono trovare modelli per creare roadmap di progetto, piani di marketing ed e-mail di vendita. Avere modelli a portata di mano può far risparmiare tempo agli utenti, poiché questi non devono creare documenti da zero e successivamente formattarli correttamente. Google ha affermato che la nuova raccolta di modelli di Google Docs è già in roll-out e gli utenti possono aspettarsi più opzioni di modelli nei prossimi mesi. I nuovi modelli saranno disponibili per tutti i clienti di Google Workspace, gli abbonati individuali di Workspace e gli utenti con account Google personali. Come affermato dall’azienda, il roll-out richiederà circa due settimane per essere completato.

I modelli di Google Docs sono stati introdotti quasi 10 anni fa, a settembre 2015, insieme a quelli per Slides e Sheets. Un paio di mesi dopo, tale opzione è stata estesa anche alle app Android e iOS. Parlando di nuove funzionalità, Google Docs ha recentemente aggiunto la nuova funzionalità "Help me create" basata su Gemini che genera documenti personalizzati e formattati. Il chatbot AI generativo può anche generare immagini e copertine in linea personalizzate in Google Docs, consentendo agli utenti di sperimentare immagini fotorealistiche e stili artistici come l'acquerello.