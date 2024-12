Google Search Console include visualizzazione "24 ore" nei report

Google Search Console sta ottenendo la nuova visualizzazione "24 ore" nei suoi report. Ciò permetterà agli utenti di monitorare le prestazioni dei loro contenuti in modo più efficace. Questa nuova funzionalità in Google Search Console inizierà ad apparire gradualmente già nei prossimi mesi. Ciò significa che alcuni utenti potrebbero dover aspettare ancora un po' prima di visualizzare la modifica. La nuova vista "24 ore" della Search Console aiuta gli utenti a monitorare le metriche di performance recenti come clic, impressioni, percentuale di clic (CTR) media e posizione media nel giorno precedente. La nuova vista consente inoltre agli utenti di controllare ripartizioni dettagliate dei loro contenuti per query, pagine, paesi e altre metriche, offrendo approfondimenti sulle tendenze recenti. La vista "24 ore" fornisce dati con solo poche ore di ritardo, includendo dettagli in tempo reale sull'attività del sito web.

Google Search Console: nuova visualizzazione migliorerà l’esperienza degli utenti

Una delle caratteristiche più importanti di questa nuova aggiunta è la granularità oraria. Questa viene visualizzata in grafici nei risultati di Ricerca, Discover e nei report sulle prestazioni di Google News. Google ha aggiunto che per visualizzare i dati il ​​prima possibile, "Search Console mostrerà i punti dati non appena avremo dati su di essi". Tutti i dati incompleti vengono evidenziati con una linea tratteggiata, consentendo agli utenti di distinguere tra informazioni definitive e in sospeso. La funzionalità è personalizzata in base alle preferenze dell'utente, visualizzando i dati nei fusi orari locali rilevati dalle impostazioni del browser. Ciò garantisce che i dati siano pertinenti per gli utenti indipendentemente dalla loro posizione.

Gli utenti possono provare la visualizzazione "24 ore" nella Google Search Console per verificare l'impatto immediato dei contenuti appena pubblicati e comprendere meglio le metriche che guidano il traffico recente. Google ha aggiunto che questo nuovo aggiornamento ha ridotto il ritardo medio dei dati di quasi il 50%.