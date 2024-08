Google rimuove personalizzazioni da widget di Ricerca su Android

L'ultimo aggiornamento beta per l'app Google ha rimosso molte opzioni di personalizzazione per il widget Ricerca. Ora è infatti possibile scegliere solo tra un set di colori di temi. In precedenza, gli utenti dovevano posizionare il widget Ricerca Google nella schermata iniziale e poi passare attraverso il menu delle impostazioni per personalizzare il widget. Qui era possibile cambiare il logo della barra (logo Google o "G" multicolore), la forma della barra (rettangolo con angoli sagomati, angoli arrotondati o pillola), il colore della barra (sfondo scuro con icone a quattro colori, chiaro con grigio, nero con bianco o impostare una tonalità personalizzata) e l'ombreggiatura della barra (da trasparente a tinta unita). Gli utenti vedranno adesso una nuova opzione "Personalizza widget di ricerca" accessibile dalle impostazioni dell'app Google. Come accennato, ciò elimina la maggior parte delle opzioni di personalizzazione e consente di scegliere tra un numero limitato di temi.

Google: le altre novità dell’aggiornamento della versione beta

Con la nuova versione beta dell’app Google sono stati introdotti sfondi chiari e scuri, con Sistema come impostazione predefinita. Le icone Lens, microfono e "G" sono disponibili solo nel design a quattro colori. È stata inclusa anche un'opzione Colore dinamico (Dynamic Color). Inoltre, l'unica altra opzione di personalizzazione è il cursore Trasparenza. Gli utenti possono usare il cursore per impostare la trasparenza del widget Ricerca Google sulla schermata iniziale. Inoltre, c'è un pulsante "Annulla" nell'angolo che permette di reimpostare la trasparenza. Toccando il pulsante "Aggiungi" è possibile posizionare il widget ovunque sulla schermata iniziale. Come riportato dal sito 9To5Google, le opzioni di personalizzazione del widget Ricerca sono visibili sui telefoni Pixel e Samsung Galaxy con Google 15.30.x Beta. Ad oggi, non è ancora chiaro quanto tale funzionalità verrà rilasciata in via ufficiale e a livello globale. È comunque probabile che ciò possa avvenire già entro il prossimo autunno.