Google Play Giochi: in arrivo nuovi giochi Android per utenti PC

Big G ha rilasciato nuovi annunci per il suo servizio di gioco multipiattaforma, Google Play Giochi, in vista della Game Developer Conference (GDC) di quest'anno. Una delle novità principali è che sempre più giochi Android saranno disponibili su PC tramite il servizio. Aurash Mahbod, General Manager e Vicepresidente di Games su Google Play, ha scritto in un post sul blog che Google renderà automaticamente tutti i giochi mobile accessibili anche agli utenti PC tramite Google Play Games. Tuttavia, gli sviluppatori avranno la possibilità di escludere i propri giochi, se lo desiderano. Il servizio sta introducendo vari "badge di giocabilità" per i giochi che ne influenzeranno la visibilità sulla piattaforma. Ad esempio, "ottimizzato" significa che un gioco soddisfa tutti gli standard di qualità di Google per un'esperienza di gioco eccezionale.

Nel frattempo, i giochi con un badge "giocabile" soddisfano i requisiti minimi e quelli con un badge "non testato" non vengono esaminati ma potrebbero funzionare. Tali giochi appariranno solo quando un utente li cercherà nel menu di ricerca.

Google Play Giochi: in arrivo compatibilità con più dispositivi

Il gigante della ricerca sta espandendo il servizio espandendo l'intero catalogo di Google Play Giochi su PC a più dispositivi, tra cui laptop e desktop AMD. Quest'anno porterà diversi titoli di gioco ottimizzati per PC, tra cui Game of Thrones: Kingsroad, Sonic Rumble e ODIN: VALHALLA RISING. La possibilità di trasferire giochi per dispositivi mobili su Google Play Games porterà anche Train Sim e Pet Shop Fever: Animal Hotel agli utenti. D'altro canto, giochi per PC come DREDGE e TABS Mobile arriveranno su Google Play per gli utenti mobili e il titolo di detective misterioso Disco Elysium verrà lanciato più avanti quest'anno. L'azienda ha anche sfornato alcune nuove funzionalità per il servizio. Una nuova barra laterale di gioco in uscita questo mese consente ai giocatori di apportare rapide modifiche in-game e abilitare il supporto multi-account e multi-instancing.

I nuovi controlli personalizzati consentono ai giocatori di rimappare i tasti e di impostare un controllo joystick sullo schermo per usare la tastiera. Google sta inoltre semplificando il processo di gestione e utilizzo dei punti Google Play su dispositivi mobili e PC, con potenziamenti dei punti fino a 10x. Google Play Giochi su PC è stato annunciato ai The Game Awards nel 2021 e lanciato in versione beta per PC Windows un mese dopo. La società ha affermato che uscirà dalla versione beta e diventerà disponibile al pubblico entro la fine dell'anno. Con lo sviluppo della piattaforma, Google si concentrerà sul miglioramento del supporto per i giochi nativi per PC lanciando un nuovo SDK per creare giochi nativi per PC. Ciò semplificherà il processo di creazione del pacchetto delle versioni per PC, configurando le release e gestendo le inserzioni dello store.