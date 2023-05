Google Play Giochi è ora disponibile anche in Italia

Da adesso in poi, i giochi disponibili su smartphone Android sono accessibili da Windows grazie a Google Play Giochi, un software reso disponibile direttamente da Google, in tutto il Vecchio Continente. Dopo oltre un anno di beta in soli 13 paesi, ora è infatti fruibile in tutta Europa, anche in Italia, consentendo agli utenti di trovare il proprio titolo preferito e divertirsi da computer.

Google Play Giochi disponibile per tutti

Adesso, dunque, i paesi in cui Google Play Giochi è disponibile sono ben 56, ovvero: Australia, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungheria, Islanda, Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Corea, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malaysia, Malta, Messico, Moldavia, Monaco, Olanda + Antille olandesi, Norvegia, Filippine, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tailandia, Turchia, Ucraina, Regno Unito e naturalmente Stati Uniti.

I requisiti hardware richiesti sono i seguenti: Windows 10 o Windows 11, SSD con 10 GB di spazio di archiviazione libero, GPU Intel UHD Graphics 630 o varianti superiori a marchio NVIDIA, AMD e Intel, CPU a 4 core, almeno 8 GB di RAM. Inoltre, occorrono i permessi di amministratore e bisogna attivare la virtualizzazione dell’hardware. Google consiglia di avere almeno una NVIDIA GeForce MX450, oppure modelli GeForce GTX e RTX dalla serie 600 a seguire, mentre per quanto riguarda AMD suggerisce almeno le serie HD 7000, 8000, R9 e RX 400.

Da tenere presente che per il momento Google Play Giochi per computer non supporta l'impiego dei controller (cosa che potrebbe cambiare in un secondo momento), ma la maggior parte de giochi disponibili sono ottimizzati per poter funzionare con la tastiera, per cui non si dovrebbero rilevare particolari difficoltà di gioco.